В Курганской области вынесли приговор экс-замглавы городской администрации

В Курганской области экс-замглавы Шадринска признали виновной в коррупции

Бывшую курганскую чиновницу взяли под стражу в зале суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшей замглавы города Шадринска (Курганская область) вынесли приговор по коррупционному обвинению. Экс-чиновницу признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Об этом URA.RU рассказали в областной прокуратуре.

«Признать Т. виновной в совершении преступлений по ст. 285 ч.3; ст. 290 ч.5 п.в УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки в крупном размере)», — проинформировали в ведомстве. Бывшую чиновницу приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Дополнительно ей запретили в течение шести лет занимать руководящие должности. Также ее оштрафовали и удовлетворили иск о возмещении 33 млн 179 тысяч 875 рублей.

Подрядчика, который был еще одним обвиняемым по делу, признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств и даче взятки. Предприниматель из Тюмени в качестве наказания получил девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 2,1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, обвиняемых взяли под стражу в зале суда.

Экс-замглавы Шадринска и предпринимателя судили по подозрению в коррупции при реконструкции очистных сооружений города. По версии следствия, предприниматель предоставил документы на невыполненные услуги, а бывшая чиновница их утвердила к оплате.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура запросила 15 лет лишения свободы в качестве наказания для бывшей чиновницы. Ущерб от коррупционных действий составил более 33 млн рублей.