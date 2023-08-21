В Екатеринбурге собаки чуть не разорвали мигранта, который пытался украсть коня. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Загородный клуб "Белая лошадь". Екатеринбург, лошадь, конь
Чужак пробрался ночью на конюшню, но нарвался на сторожевых псов Фото:

Мужчина — выходец из бывшей союзной республики — забрался под покровом ночи в конюшню Горного Щита предположительно с целью ограбления. Собаки прогнали чужака, оставив его без куртки и штанов. О подробностях происшествия URA.RU рассказала хозяйка конюшни Снежана Саломатова.

«Я уже спала, когда сын разбудил меня и сказал, что дерутся собаки. Мы пошли посмотреть, что случилось, и обнаружили кровь на воротах, рядом брошенный велосипед, куртку, штаны. Посмотрели по камерам наблюдения и поняли, что территорию забрался чужой», — рассказала Снежана.

Предположительно, незнакомец пытался совершить ограбление: хозяйка считает, что его целью была раздевалка, где хозяева лошадей оставляют свои вещи и амуницию. Не исключено, что также мужчина намеревался увести коня: на частном подворье содержится несколько животных, цена некоторых из них превышает миллион рублей.

Судя по видео, горе-грабитель не ожидал встретить на конюшне сторожевых собак. Сначала он прятался от псов за конем, потом пытался отбиться от своры курткой. Оставшись в итоге без штанов, мужчина с трудом перебрался через забор на улицу и сбежал.

«На следующий день мы обошли наш район с его фото и видео, представители одной из диаспор узнали его. Это мигрант, раньше работал на стройке, но его там кинули с деньгами. Видимо, он решил подправить материальное положение за наш счет», — говорит Снежана.

Женщина не стала обращаться в полицию по поводу попытки ограбления. Она надеется, что соотечественники несостоявшегося грабителя проведут с ним воспитательную беседу. «Да и после встречи с нашими собаками, надеюсь, у него пропадет желание воровать», — добавила Снежана.

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Мужчина — выходец из бывшей союзной республики — забрался под покровом ночи в конюшню Горного Щита предположительно с целью ограбления. Собаки прогнали чужака, оставив его без куртки и штанов. О подробностях происшествия URA.RU рассказала хозяйка конюшни Снежана Саломатова. «Я уже спала, когда сын разбудил меня и сказал, что дерутся собаки. Мы пошли посмотреть, что случилось, и обнаружили кровь на воротах, рядом брошенный велосипед, куртку, штаны. Посмотрели по камерам наблюдения и поняли, что территорию забрался чужой», — рассказала Снежана. Предположительно, незнакомец пытался совершить ограбление: хозяйка считает, что его целью была раздевалка, где хозяева лошадей оставляют свои вещи и амуницию. Не исключено, что также мужчина намеревался увести коня: на частном подворье содержится несколько животных, цена некоторых из них превышает миллион рублей. Судя по видео, горе-грабитель не ожидал встретить на конюшне сторожевых собак. Сначала он прятался от псов за конем, потом пытался отбиться от своры курткой. Оставшись в итоге без штанов, мужчина с трудом перебрался через забор на улицу и сбежал. «На следующий день мы обошли наш район с его фото и видео, представители одной из диаспор узнали его. Это мигрант, раньше работал на стройке, но его там кинули с деньгами. Видимо, он решил подправить материальное положение за наш счет», — говорит Снежана. Женщина не стала обращаться в полицию по поводу попытки ограбления. Она надеется, что соотечественники несостоявшегося грабителя проведут с ним воспитательную беседу. «Да и после встречи с нашими собаками, надеюсь, у него пропадет желание воровать», — добавила Снежана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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