Чужак пробрался ночью на конюшню, но нарвался на сторожевых псов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Мужчина — выходец из бывшей союзной республики — забрался под покровом ночи в конюшню Горного Щита предположительно с целью ограбления. Собаки прогнали чужака, оставив его без куртки и штанов. О подробностях происшествия URA.RU рассказала хозяйка конюшни Снежана Саломатова.

«Я уже спала, когда сын разбудил меня и сказал, что дерутся собаки. Мы пошли посмотреть, что случилось, и обнаружили кровь на воротах, рядом брошенный велосипед, куртку, штаны. Посмотрели по камерам наблюдения и поняли, что территорию забрался чужой», — рассказала Снежана.

Предположительно, незнакомец пытался совершить ограбление: хозяйка считает, что его целью была раздевалка, где хозяева лошадей оставляют свои вещи и амуницию. Не исключено, что также мужчина намеревался увести коня: на частном подворье содержится несколько животных, цена некоторых из них превышает миллион рублей.

Судя по видео, горе-грабитель не ожидал встретить на конюшне сторожевых собак. Сначала он прятался от псов за конем, потом пытался отбиться от своры курткой. Оставшись в итоге без штанов, мужчина с трудом перебрался через забор на улицу и сбежал.

«На следующий день мы обошли наш район с его фото и видео, представители одной из диаспор узнали его. Это мигрант, раньше работал на стройке, но его там кинули с деньгами. Видимо, он решил подправить материальное положение за наш счет», — говорит Снежана.

Женщина не стала обращаться в полицию по поводу попытки ограбления. Она надеется, что соотечественники несостоявшегося грабителя проведут с ним воспитательную беседу. «Да и после встречи с нашими собаками, надеюсь, у него пропадет желание воровать», — добавила Снежана.