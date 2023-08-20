20 августа 2023
19 августа 2023

Пермская бизнесвумен создала романтические корсеты для свиданий. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Юля Михалкова в платье с губернатором и уральскими самоцветами на концерте. Екатеринбург, грудь, корсет
Каждое изделие отличается уникальным дизайном Фото:

Финансовый директор пермской строительной фирмы Елена Носик запустила бренд Neva Cors, под которым отшивает романтичные корсеты и наряды из них. Все изделия девушка делает вручную, украшая каждую модель цветами ручной работы, кружевами и кристаллами. Аналогов в Перми нет, рассказала URA.RU начинающий дизайнер.

«Я давно мечтала стать дизайнером одежды, но думала, что это нереально. Подруга предложила сшить небольшую коллекцию для модного фестиваля. Я согласилась. Решила сделать коллекцию джинсовых корсетов. Ничего подобного в Перми не встречала. Модели первой коллекции подчеркивают женственность, грацию и изящество женского тела. Их можно надеть на вечеринку с друзьями, торжественное событие или на романтическое свидание», — рассказала Носик корреспонденту агентства.

Несмотря на то, что пермячка не имеет специального образования в области дизайна, изделия Neva Cors получают высокие оценки жюри на городских модных фестивалях. Сейчас девушка шьет не только корсеты, а создает полноценные наряды дополняя их юбками или создавая платья. «Делаю акцент на романтичных моделях. Каждое изделие — только ручная работа и уникальный дизайн. Все это создается для того, чтобы девушка в моем корсете чувствовала себя особенной и неповторимой», — отметила дизайнер.

Елена представляет одно из своих изделий на модном фестивале
Елена представляет одно из своих изделий на модном фестивале
Корсеты полностью отшиваются вручную
Корсеты полностью отшиваются вручную
Девушка делает не только корсеты, но и полноценные наряды на их основе
Девушка делает не только корсеты, но и полноценные наряды на их основе
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Финансовый директор пермской строительной фирмы Елена Носик запустила бренд Neva Cors, под которым отшивает романтичные корсеты и наряды из них. Все изделия девушка делает вручную, украшая каждую модель цветами ручной работы, кружевами и кристаллами. Аналогов в Перми нет, рассказала URA.RU начинающий дизайнер. «Я давно мечтала стать дизайнером одежды, но думала, что это нереально. Подруга предложила сшить небольшую коллекцию для модного фестиваля. Я согласилась. Решила сделать коллекцию джинсовых корсетов. Ничего подобного в Перми не встречала. Модели первой коллекции подчеркивают женственность, грацию и изящество женского тела. Их можно надеть на вечеринку с друзьями, торжественное событие или на романтическое свидание», — рассказала Носик корреспонденту агентства. Несмотря на то, что пермячка не имеет специального образования в области дизайна, изделия Neva Cors получают высокие оценки жюри на городских модных фестивалях. Сейчас девушка шьет не только корсеты, а создает полноценные наряды дополняя их юбками или создавая платья. «Делаю акцент на романтичных моделях. Каждое изделие — только ручная работа и уникальный дизайн. Все это создается для того, чтобы девушка в моем корсете чувствовала себя особенной и неповторимой», — отметила дизайнер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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