Каждое изделие отличается уникальным дизайном Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Финансовый директор пермской строительной фирмы Елена Носик запустила бренд Neva Cors, под которым отшивает романтичные корсеты и наряды из них. Все изделия девушка делает вручную, украшая каждую модель цветами ручной работы, кружевами и кристаллами. Аналогов в Перми нет, рассказала URA.RU начинающий дизайнер.

«Я давно мечтала стать дизайнером одежды, но думала, что это нереально. Подруга предложила сшить небольшую коллекцию для модного фестиваля. Я согласилась. Решила сделать коллекцию джинсовых корсетов. Ничего подобного в Перми не встречала. Модели первой коллекции подчеркивают женственность, грацию и изящество женского тела. Их можно надеть на вечеринку с друзьями, торжественное событие или на романтическое свидание», — рассказала Носик корреспонденту агентства.

Несмотря на то, что пермячка не имеет специального образования в области дизайна, изделия Neva Cors получают высокие оценки жюри на городских модных фестивалях. Сейчас девушка шьет не только корсеты, а создает полноценные наряды дополняя их юбками или создавая платья. «Делаю акцент на романтичных моделях. Каждое изделие — только ручная работа и уникальный дизайн. Все это создается для того, чтобы девушка в моем корсете чувствовала себя особенной и неповторимой», — отметила дизайнер.

Елена представляет одно из своих изделий на модном фестивале Фото от организаторов Джинсового фестиваль музыки и моды, https://vk.com/my_jeans

Корсеты полностью отшиваются вручную Фото предоставлено Еленой Носик

Девушка делает не только корсеты, но и полноценные наряды на их основе Фото предоставлено Еленой Носик