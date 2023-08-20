С карты Челябинской области исчезнет поселок Чеголок

Люди бросили поселок после закрытия ж/д станции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поселок Чеголок исключат из перечня населенных пунктов Челябинской области. Проект соответствующего постановления внесен в заксобрание региона депутатами Карталинского района и будет рассмотрен на ближайшей сессии, сообщили URA.RU в ЗСО.

«Обследование, проведенное комиссией по распоряжению администрации Карталинского района, показало. На территории поселка Чеголок (7,8 га) отсутствует постоянно проживающее население, дорожно-транспортная инфраструктура, инженерные коммуникации, объекты социального, культурного, бытового назначения, жилые дома и иные сооружения. В ближайшее время не возникнет необходимости в воссоздании населенного пункта ввиду его отдаленности от инфраструктуры и отсутствия какого-либо производства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту ЗСО, подготовленной муниципальным собранием Карталинского района (есть в распоряжении URA.RU).

Причиной выезда жителей поселка стала ликвидация железнодорожной станции, которая обеспечивала их работой. Иных перспектив развития у населенного пункта не осталось.