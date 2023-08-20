20 августа 2023

С карты Челябинской области исчезнет поселок Чеголок

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Чусовая. Район села Мартьяново. Деревня. Природа. Весна. Паводок. СО, развалины дома, деревня, руины, мартьяново
Люди бросили поселок после закрытия ж/д станции Фото:

Поселок Чеголок исключат из перечня населенных пунктов Челябинской области. Проект соответствующего постановления внесен в заксобрание региона депутатами Карталинского района и будет рассмотрен на ближайшей сессии, сообщили URA.RU в ЗСО.

«Обследование, проведенное комиссией по распоряжению администрации Карталинского района, показало. На территории поселка Чеголок (7,8 га) отсутствует постоянно проживающее население, дорожно-транспортная инфраструктура, инженерные коммуникации, объекты социального, культурного, бытового назначения, жилые дома и иные сооружения. В ближайшее время не возникнет необходимости в воссоздании населенного пункта ввиду его отдаленности от инфраструктуры и отсутствия какого-либо производства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту ЗСО, подготовленной муниципальным собранием Карталинского района (есть в распоряжении URA.RU).

Причиной выезда жителей поселка стала ликвидация железнодорожной станции, которая обеспечивала их работой. Иных перспектив развития у населенного пункта не осталось.

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Поселок Чеголок исключат из перечня населенных пунктов Челябинской области. Проект соответствующего постановления внесен в заксобрание региона депутатами Карталинского района и будет рассмотрен на ближайшей сессии, сообщили URA.RU в ЗСО. «Обследование, проведенное комиссией по распоряжению администрации Карталинского района, показало. На территории поселка Чеголок (7,8 га) отсутствует постоянно проживающее население, дорожно-транспортная инфраструктура, инженерные коммуникации, объекты социального, культурного, бытового назначения, жилые дома и иные сооружения. В ближайшее время не возникнет необходимости в воссоздании населенного пункта ввиду его отдаленности от инфраструктуры и отсутствия какого-либо производства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту ЗСО, подготовленной муниципальным собранием Карталинского района (есть в распоряжении URA.RU). Причиной выезда жителей поселка стала ликвидация железнодорожной станции, которая обеспечивала их работой. Иных перспектив развития у населенного пункта не осталось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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