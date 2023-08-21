После обстрела ракетами бойцам челябинского батальона собирают медикаменты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, армия, аптечка, лекарства, обмундирование, снабжение, экипировка, жгут, материально-техническое обеспечение
При поддержке активисты рассчитывают на возможность оптовых закупок медикаментов Фото:

Бойцам батальона «Южноуралец» из Челябинской области после обстрела ракетами собирают медикаменты. Как URA.RU рассказал координатор Евгений Чепурин, машину с грузом отправится на Донбасс в сентябре.

«Ведем сбор средств на медикаменты после того, как место дислокации бойцов обстреляли ракетами Storm shadow. При этом нам нужна и организационная помощь: дешевле покупать оптом, но сделать это могут только лицензированные организации», — пояснил URA.RU Чепурин.

Лагерь «Южноуральца» попал под обстрел 14 августа. Добровольцы готовят передислокацию, чтобы уже на новом месте оборудовать госпиталь. Медицинская бригада в батальоне укомплектована.

Как отметил Чепурин, бойцам повезло, что ракеты взорвались рядом со зданием. Основной состав остался цел, 19 человек ранено. В помещении вылетели стекла и двери.

Готовым оказать поддержку предложили обращаться по ряду адресов. Среди них штаб волонтеров в педколледже Магнитогорска. Написать Чепурину можно в личную страницу в соцсети «ВКонтакте».

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцам батальона «Южноуралец» из Челябинской области после обстрела ракетами собирают медикаменты. Как URA.RU рассказал координатор Евгений Чепурин, машину с грузом отправится на Донбасс в сентябре. «Ведем сбор средств на медикаменты после того, как место дислокации бойцов обстреляли ракетами Storm shadow. При этом нам нужна и организационная помощь: дешевле покупать оптом, но сделать это могут только лицензированные организации», — пояснил URA.RU Чепурин. Лагерь «Южноуральца» попал под обстрел 14 августа. Добровольцы готовят передислокацию, чтобы уже на новом месте оборудовать госпиталь. Медицинская бригада в батальоне укомплектована. Как отметил Чепурин, бойцам повезло, что ракеты взорвались рядом со зданием. Основной состав остался цел, 19 человек ранено. В помещении вылетели стекла и двери. Готовым оказать поддержку предложили обращаться по ряду адресов. Среди них штаб волонтеров в педколледже Магнитогорска. Написать Чепурину можно в личную страницу в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...