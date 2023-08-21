После обстрела ракетами бойцам челябинского батальона собирают медикаменты

При поддержке активисты рассчитывают на возможность оптовых закупок медикаментов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бойцам батальона «Южноуралец» из Челябинской области после обстрела ракетами собирают медикаменты. Как URA.RU рассказал координатор Евгений Чепурин, машину с грузом отправится на Донбасс в сентябре.

«Ведем сбор средств на медикаменты после того, как место дислокации бойцов обстреляли ракетами Storm shadow. При этом нам нужна и организационная помощь: дешевле покупать оптом, но сделать это могут только лицензированные организации», — пояснил URA.RU Чепурин.

Лагерь «Южноуральца» попал под обстрел 14 августа. Добровольцы готовят передислокацию, чтобы уже на новом месте оборудовать госпиталь. Медицинская бригада в батальоне укомплектована.

Как отметил Чепурин, бойцам повезло, что ракеты взорвались рядом со зданием. Основной состав остался цел, 19 человек ранено. В помещении вылетели стекла и двери.

Готовым оказать поддержку предложили обращаться по ряду адресов. Среди них штаб волонтеров в педколледже Магнитогорска. Написать Чепурину можно в личную страницу в соцсети «ВКонтакте».