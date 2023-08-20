В Челябинске задержали безработного, устроившего диверсию у аэропорта

Диверсант оказался фанатом украинских террористов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики задержали в Челябинске 29-летнего местного жителя, устроивший поджог оборудования на подъезде к международному аэропорту. Диверсия произошла 13 августа на станции Баландино.

«Поджигателем оказался официально безработный житель поселка Аэропорт, находящегося близ воздушной гавани. Он был подписан на соцсети, связанные с террористическим подразделением ВСУ „Легион Свобода России“ (запрещено на территории РФ). Ранее задержанный судим не был. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы», — сообщает издание SHOT. По его данным, в отношении мужчины возбуждено дело по статье «Диверсия».

ЧП произошло в ночь на 13 августа. Возле обгоревшего релейного шкафа на путях, ведущих от станции Баландино к аэропорту, нашли бутылку из-под горючей жидкости и окурок сигареты. На движении поездов произошедшее не сказалось, угрозы пассажирам также не возникло — по этой линии курсируют лишь грузовые составы.