20 августа 2023

В Челябинске задержали безработного, устроившего диверсию у аэропорта

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Диверсант оказался фанатом украинских террористов (фото из архива) Фото:

Силовики задержали в Челябинске 29-летнего местного жителя, устроивший поджог оборудования на подъезде к международному аэропорту. Диверсия произошла 13 августа на станции Баландино.

«Поджигателем оказался официально безработный житель поселка Аэропорт, находящегося близ воздушной гавани. Он был подписан на соцсети, связанные с террористическим подразделением ВСУ „Легион Свобода России“ (запрещено на территории РФ). Ранее задержанный судим не был. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы», — сообщает издание SHOT. По его данным, в отношении мужчины возбуждено дело по статье «Диверсия».

ЧП произошло в ночь на 13 августа. Возле обгоревшего релейного шкафа на путях, ведущих от станции Баландино к аэропорту, нашли бутылку из-под горючей жидкости и окурок сигареты. На движении поездов произошедшее не сказалось, угрозы пассажирам также не возникло — по этой линии курсируют лишь грузовые составы.

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Силовики задержали в Челябинске 29-летнего местного жителя, устроивший поджог оборудования на подъезде к международному аэропорту. Диверсия произошла 13 августа на станции Баландино. «Поджигателем оказался официально безработный житель поселка Аэропорт, находящегося близ воздушной гавани. Он был подписан на соцсети, связанные с террористическим подразделением ВСУ „Легион Свобода России“ (запрещено на территории РФ). Ранее задержанный судим не был. Сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы», — сообщает издание SHOT. По его данным, в отношении мужчины возбуждено дело по статье «Диверсия». ЧП произошло в ночь на 13 августа. Возле обгоревшего релейного шкафа на путях, ведущих от станции Баландино к аэропорту, нашли бутылку из-под горючей жидкости и окурок сигареты. На движении поездов произошедшее не сказалось, угрозы пассажирам также не возникло — по этой линии курсируют лишь грузовые составы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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