20 августа 2023
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18 августа 2023

Артюхов анонсировал крупнейшее музыкальное событие ЯНАО

Артюхов: в ЯНАО пройдет крупнейший конкурс классической музыки «Симфония Ямала»
© Служба новостей «URA.RU»
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Орган и виолончель. Югра-Классик. Ханты-Мансийск, симфонический концерт, виолончель, музыка
На конкурсе будет три номинации, среди которых «виолончель» Фото:

В ЯНАО пройдет крупнейший в округе конкурс классической музыки «Симфония Ямала». Все этапы конкурса будут открытыми, что позволит ямальцам послушать каждое из выступлений. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства.

«Основная цель конкурса — популяризировать классическое искусство. Международный формат позволит укрепить и расширить культурные связи между дружественными странами: исполнители из Китая, СНГ и России уже интересуются участием», — передает пресс-служба правительства ЯНАО слова губернатора округа Дмитрия Артюхова.

Уже в ноябре стартует первый отборочный этап на «Симфонию Ямала». Оценивать конкурсантов будут в трех номинациях: «фортепиано», «скрипка» и «виолончель». В ходе отбора будут выбраны 15 конкурсантов, которые приедут на Ямал для участия в очных турах. Финал конкурса пройдет с 9 по 11 февраля 2024 года в Салехарде.

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В ЯНАО пройдет крупнейший в округе конкурс классической музыки «Симфония Ямала». Все этапы конкурса будут открытыми, что позволит ямальцам послушать каждое из выступлений. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства. «Основная цель конкурса — популяризировать классическое искусство. Международный формат позволит укрепить и расширить культурные связи между дружественными странами: исполнители из Китая, СНГ и России уже интересуются участием», — передает пресс-служба правительства ЯНАО слова губернатора округа Дмитрия Артюхова. Уже в ноябре стартует первый отборочный этап на «Симфонию Ямала». Оценивать конкурсантов будут в трех номинациях: «фортепиано», «скрипка» и «виолончель». В ходе отбора будут выбраны 15 конкурсантов, которые приедут на Ямал для участия в очных турах. Финал конкурса пройдет с 9 по 11 февраля 2024 года в Салехарде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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