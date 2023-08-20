Артюхов анонсировал крупнейшее музыкальное событие ЯНАО

Артюхов: в ЯНАО пройдет крупнейший конкурс классической музыки «Симфония Ямала»

21 августа 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

На конкурсе будет три номинации, среди которых «виолончель» Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ЯНАО пройдет крупнейший в округе конкурс классической музыки «Симфония Ямала». Все этапы конкурса будут открытыми, что позволит ямальцам послушать каждое из выступлений. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства. «Основная цель конкурса — популяризировать классическое искусство. Международный формат позволит укрепить и расширить культурные связи между дружественными странами: исполнители из Китая, СНГ и России уже интересуются участием», — передает пресс-служба правительства ЯНАО слова губернатора округа Дмитрия Артюхова. Уже в ноябре стартует первый отборочный этап на «Симфонию Ямала». Оценивать конкурсантов будут в трех номинациях: «фортепиано», «скрипка» и «виолончель». В ходе отбора будут выбраны 15 конкурсантов, которые приедут на Ямал для участия в очных турах. Финал конкурса пройдет с 9 по 11 февраля 2024 года в Салехарде.

В ЯНАО пройдет крупнейший в округе конкурс классической музыки «Симфония Ямала». Все этапы конкурса будут открытыми, что позволит ямальцам послушать каждое из выступлений. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства. «Основная цель конкурса — популяризировать классическое искусство. Международный формат позволит укрепить и расширить культурные связи между дружественными странами: исполнители из Китая, СНГ и России уже интересуются участием», — передает пресс-служба правительства ЯНАО слова губернатора округа Дмитрия Артюхова. Уже в ноябре стартует первый отборочный этап на «Симфонию Ямала». Оценивать конкурсантов будут в трех номинациях: «фортепиано», «скрипка» и «виолончель». В ходе отбора будут выбраны 15 конкурсантов, которые приедут на Ямал для участия в очных турах. Финал конкурса пройдет с 9 по 11 февраля 2024 года в Салехарде.