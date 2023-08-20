Пермская школа №12 оказалась единственной, где отказались проводить патриотические мероприятия

Вслед за директором школы Еленой Ракинцевой образовательное учреждение покинули и несколько педагогов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Школа №12 с углубленным изучением немецкого языка в Перми оказалась единственной в городе, где препятствовали проведению патриотических мероприятий. Весной руководство образовательного учреждения не пустило ветеранов СВО для проведения встречи со школьниками. В ситуацию пришлось вмешаться департаменту образования горадминистрации. Сейчас директор школы Елена Ракинцева покинула свой пост по собственному желанию.

«Подобных случаев, чтобы представителей общественных, ветеранских организаций или активных участников СВО не пускали в образовательные учреждения для проведения патриотических мероприятий, не было. Школа № 12 оказалось в этом смысле единственной. С такой ситуацией я впервые столкнулся за много лет. Обычно руководители школ, техникумов сами приглашают ветеранов боевых действий на встречи с учащимися», — рассказал URA.RU участник спецоперации Максим.

В пресс-службе в администрации Перми агентству заявили, что обращений от ветеранских и общественных организаций по поводу отказа в проведения мероприятий патриотической направленности в мэрию не поступало. В администрации города также пояснили URA.RU, что директор школы №12 Елена Ракинцева решила уволиться по собственному желанию. Вслед за ней школу покинуло еще несколько учителей. «В течение лета заявление на увольнение написали ряд учителей. На начало учебного года весь педагогический коллектив сформирован, открытых вакансий нет», — сообщили в мэрии.