Три иномарки попали в ДТП на оживленном курганском перекрестке

Три иномарки столкнулись в Кургане на перекрестке улиц Бурова-Петрова и Некрасова. Видео с места событий прислал в один из курганских telegram-каналов очевидцы события.
«В ДТП на перекрестке Б.-Петрова — Некрасова пострадало три авто», — сообщает канал ГТРК Курган. Сообщается, что на место происшествия прибыли спецмашины спасателей и скорой помощи.
Один из участников ДТП на Renault Logan вылетел после столкновения на тротуар. Две других машины остались на проезжей части.
Редакция URA.RU обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. В ведомстве пообещали предоставить информацию о происшествии по мере поступления.
Ранее URA.RU сообщало, что на курганском проспекте Голикова в ДТП попали четыре машины. Столкновение произошло из-за несоблюдения водителем безопасной дистанции.
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