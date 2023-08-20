Три иномарки попали в ДТП на оживленном курганском перекрестке

В Кургане в аварию попали три водителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Три иномарки столкнулись в Кургане на перекрестке улиц Бурова-Петрова и Некрасова. Видео с места событий прислал в один из курганских telegram-каналов очевидцы события.

«В ДТП на перекрестке Б.-Петрова — Некрасова пострадало три авто», — сообщает канал ГТРК Курган. Сообщается, что на место происшествия прибыли спецмашины спасателей и скорой помощи.

Один из участников ДТП на Renault Logan вылетел после столкновения на тротуар. Две других машины остались на проезжей части.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в городской отдел ГИБДД. В ведомстве пообещали предоставить информацию о происшествии по мере поступления.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганском проспекте Голикова в ДТП попали четыре машины. Столкновение произошло из-за несоблюдения водителем безопасной дистанции.