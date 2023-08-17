В Кургане наряд ГИБДД вызвали на массовое ДТП
В Кургане на проспекте маршала Голикова случилась массовая авария. Об этом сообщил курганский паблик.
«Тройное ДТП на Голикова», — рассказали подписчики telegram-канала ЧП Курган. Также они прислали фото, сделанное при проезде мимо места происшествия.
В городском отделе Госавтоинспекции пояснили, что в ДТП 18 августа участвовало четыре транспортных средства. «В 16:30 водитель Лада Гранта не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на автомобили Chevrolet, Nissan и Mitsubishi», — привели подробности в ОГИБДД. Люди в ДТП не пострадали.
В Кургане произошла авария четырех автомобилей (в кадр попали только три машины)
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