17 августа 2023

В Кургане на проспекте Голикова произошла массовая авария. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, дтп, дпс, сотрудник дпс, сотрудник гибдд
В Кургане наряд ГИБДД вызвали на массовое ДТП Фото:

В Кургане на проспекте маршала Голикова случилась массовая авария. Об этом сообщил курганский паблик.

«Тройное ДТП на Голикова», — рассказали подписчики telegram-канала ЧП Курган. Также они прислали фото, сделанное при проезде мимо места происшествия.

В городском отделе Госавтоинспекции пояснили, что в ДТП 18 августа участвовало четыре транспортных средства. «В 16:30 водитель Лада Гранта не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на автомобили Chevrolet, Nissan и Mitsubishi», — привели подробности в ОГИБДД. Люди в ДТП не пострадали.

В Кургане произошла авария четырех автомобилей (в кадр попали только три машины)
В Кургане произошла авария четырех автомобилей (в кадр попали только три машины)

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В Кургане на проспекте маршала Голикова случилась массовая авария. Об этом сообщил курганский паблик. «Тройное ДТП на Голикова», — рассказали подписчики telegram-канала ЧП Курган. Также они прислали фото, сделанное при проезде мимо места происшествия. В городском отделе Госавтоинспекции пояснили, что в ДТП 18 августа участвовало четыре транспортных средства. «В 16:30 водитель Лада Гранта не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на автомобили Chevrolet, Nissan и Mitsubishi», — привели подробности в ОГИБДД. Люди в ДТП не пострадали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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