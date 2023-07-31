Жителям ЯНАО будет проще вернуться с летнего отдыха

Авиакомпания «Ямал» в конце августа запустит дополнительные рейсы из Тюмени в Салехард
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«Ямал» в конце августа запустит дополнительные рейсы из Тюмени в Салехард Фото:

Авиакомпания «Ямал» в конце августа запустит дополнительные рейсы из Тюмени в Салехард и обратно для более комфортного возвращения жителей округа после летнего отдыха. Билеты на самолеты уже в продаже, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Мы открываем дополнительные рейсы на 24, 26, 29 и 31 августа из Салехарда до Тюмени и обратно. Также с 15 по 31 августа авиарейс по маршруту Надым-Тюмень и обратно будет осуществлять более вместительный борт», — сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Из Тюмени дополнительные рейсы в Салехард 24 и 31 августа отправятся в 10 часов 20 минут, вылет обратно в Тюмень — в 13 часов 20 минут. Вылет из Тюмени 26 и 29 августа — в 15 часов 25 минут, из Салехарда самолет отправится в 18 часов 20 минут.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании. Количество мест на дополнительные рейсы ограничено.

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Авиакомпания «Ямал» в конце августа запустит дополнительные рейсы из Тюмени в Салехард и обратно для более комфортного возвращения жителей округа после летнего отдыха. Билеты на самолеты уже в продаже, сообщает пресс-служба авиакомпании. «Мы открываем дополнительные рейсы на 24, 26, 29 и 31 августа из Салехарда до Тюмени и обратно. Также с 15 по 31 августа авиарейс по маршруту Надым-Тюмень и обратно будет осуществлять более вместительный борт», — сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Из Тюмени дополнительные рейсы в Салехард 24 и 31 августа отправятся в 10 часов 20 минут, вылет обратно в Тюмень — в 13 часов 20 минут. Вылет из Тюмени 26 и 29 августа — в 15 часов 25 минут, из Салехарда самолет отправится в 18 часов 20 минут. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании. Количество мест на дополнительные рейсы ограничено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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