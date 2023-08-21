В Екатеринбурге разгромили импровизированный мемориал убитому аспиранту из Габона. Импровизированный мемориал появился возле «Бургер Кинга» на Малышева, 44, где и был убит аспирант УрФУ. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Какие-то молодые люди в камуфляже налетели и разгромили мемориал. Потом они разбежались» — делятся очевидцы.
Редакция URA.RU обратилась в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве уточняют информацию.
В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ, который приехал из Габона. Молодому человеку было 32 года. В совершении преступления был задержан 23-летний молодой человек. Одним из основных мотивов, толкнувших парня на преступление, является неприязнь на расовой почве. Позже молодого человека задержали и поместили в СИЗО до 17 октября. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.
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