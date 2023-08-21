В Екатеринбурге разгромили импровизированный мемориал убитому аспиранту из Габона

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Стихийный мемориал в память об убитом студенте из Габона. Екатеринбург, стихийный мемориал, нджелассили франсуа, студент из габона
В Екатеринбурге разгромили импровизированный мемориал убитому аспиранту УрФУ Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ

В Екатеринбурге разгромили импровизированный мемориал убитому аспиранту из Габона. Импровизированный мемориал появился возле «Бургер Кинга» на Малышева, 44, где и был убит аспирант УрФУ. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Какие-то молодые люди в камуфляже налетели и разгромили мемориал. Потом они разбежались» — делятся очевидцы.

Редакция URA.RU обратилась в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве уточняют информацию.

В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ, который приехал из Габона. Молодому человеку было 32 года. В совершении преступления был задержан 23-летний молодой человек. Одним из основных мотивов, толкнувших парня на преступление, является неприязнь на расовой почве. Позже молодого человека задержали и поместили в СИЗО до 17 октября. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.

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В Екатеринбурге разгромили импровизированный мемориал убитому аспиранту из Габона. Импровизированный мемориал появился возле «Бургер Кинга» на Малышева, 44, где и был убит аспирант УрФУ. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Какие-то молодые люди в камуфляже налетели и разгромили мемориал. Потом они разбежались» — делятся очевидцы. Редакция URA.RU обратилась в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. В ведомстве уточняют информацию. В Екатеринбурге убили темнокожего аспиранта УрФУ, который приехал из Габона. Молодому человеку было 32 года. В совершении преступления был задержан 23-летний молодой человек. Одним из основных мотивов, толкнувших парня на преступление, является неприязнь на расовой почве. Позже молодого человека задержали и поместили в СИЗО до 17 октября. Вся актуальная информация — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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