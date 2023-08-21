В Асбесте нашли детей в квартире с мертвыми родителями

21 августа 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

Тела мужчины и женщины будут направлены на судмедэкспертизу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) в квартире обнаружили тела мужчины и женщины, с ними в помещении находились их малолетние дети. Инцидент произошел в одном из домов на улице Ленина. Подробности дела URA.RU рассказали представители региональных управлений СКР и ГУ МВД России. «Их тела находились на кухне. Пара проживала здесь с тремя несовершеннолетними детьми. В настоящее время представители МВД двух найденных девочек поместили до завершения разбирательства в одно из местных соцучреждений, а третью поместили в больницу для тщательного обследования», — отметил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Старший помощник руководителя свердловского СУ СКР Александр Шульга сообщил, что по факту смерти супругов проводится проверка. «Тела супругов направлены на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет», — заявил он. Ранее URA.RU писало о том, что в екатеринбургской квартире обнаружили тела мужчины и женщины, рядом с которыми находились малолетние дети. Квартиру, где проживала семья, вскрыли 15 марта 2023 года. По одной из версий, взрослые отравились наркотиками. Вся информация о громкой истории — в сюжете URA. RU.

В Асбесте (Свердловская область) в квартире обнаружили тела мужчины и женщины, с ними в помещении находились их малолетние дети. Инцидент произошел в одном из домов на улице Ленина. Подробности дела URA.RU рассказали представители региональных управлений СКР и ГУ МВД России. «Их тела находились на кухне. Пара проживала здесь с тремя несовершеннолетними детьми. В настоящее время представители МВД двух найденных девочек поместили до завершения разбирательства в одно из местных соцучреждений, а третью поместили в больницу для тщательного обследования», — отметил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Старший помощник руководителя свердловского СУ СКР Александр Шульга сообщил, что по факту смерти супругов проводится проверка. «Тела супругов направлены на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. При внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет», — заявил он. Ранее URA.RU писало о том, что в екатеринбургской квартире обнаружили тела мужчины и женщины, рядом с которыми находились малолетние дети. Квартиру, где проживала семья, вскрыли 15 марта 2023 года. По одной из версий, взрослые отравились наркотиками. Вся информация о громкой истории — в сюжете URA. RU.