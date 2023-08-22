Тюменские театры начнут новый творческий сезон в сентябре

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Закулисье академического Театра-Театра. Пермь , зрительный зал, сцена, пермский, театр, драматический
Первым свои двери откроет Тобольский драмтеатр Фото:

Тюменское концертно-театральное объединение (ТКТО) в сентябре начнет новый творческий сезон. К этому событию в пресс-службе организации рассказали, чем именно культурные учреждения порадуют тюменцев в начале осени.

Два учреждения, входящие в ТКТО, откроют свой сезон 2 сентября. В Тобольском драмтеатре покажут фарс известного английского драматурга Брэндона Томаса «Тетушка Чарли». В тюменском Театре кукол пройдет открытие касс и показ бесплатного спектакля «Как Маша поссорилась с подушкой». Полноценное начало сезона там планируют 16 сентября, когда пройдет первая постановка для взрослых.

За день до этого, 15 сентября, состоится открытие 65-концертного сезона Тюменской филармонии. На сцене в 19:00 выступит оркестр учреждения под руководством главного дирижера — Юрия Медяника. В этот же вечер гости увидят Хоровую капеллу филармонии.

23 сентября состоится открытие концертного сезона во Дворце культуры «Нефтяник». Там перед тюменцами презентуют новые творческие коллективы и проекты. Также будет развлекательная программа для детей, а ближе к вечеру состоится праздничный концерт.

Позже всех начнет новый год Тюменский Большой драматический театр. 26 сентября там покажут спектакль «Наш городок» по пьесе американского прозаика Торнтона Уайлдера.

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Тюменское концертно-театральное объединение (ТКТО) в сентябре начнет новый творческий сезон. К этому событию в пресс-службе организации рассказали, чем именно культурные учреждения порадуют тюменцев в начале осени. Два учреждения, входящие в ТКТО, откроют свой сезон 2 сентября. В Тобольском драмтеатре покажут фарс известного английского драматурга Брэндона Томаса «Тетушка Чарли». В тюменском Театре кукол пройдет открытие касс и показ бесплатного спектакля «Как Маша поссорилась с подушкой». Полноценное начало сезона там планируют 16 сентября, когда пройдет первая постановка для взрослых. За день до этого, 15 сентября, состоится открытие 65-концертного сезона Тюменской филармонии. На сцене в 19:00 выступит оркестр учреждения под руководством главного дирижера — Юрия Медяника. В этот же вечер гости увидят Хоровую капеллу филармонии. 23 сентября состоится открытие концертного сезона во Дворце культуры «Нефтяник». Там перед тюменцами презентуют новые творческие коллективы и проекты. Также будет развлекательная программа для детей, а ближе к вечеру состоится праздничный концерт. Позже всех начнет новый год Тюменский Большой драматический театр. 26 сентября там покажут спектакль «Наш городок» по пьесе американского прозаика Торнтона Уайлдера.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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