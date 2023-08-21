В Пермском крае сорваны сроки строительства ключевого объекта на Чусовой

21 августа 2023 в 21:45 Размер текста - 17 +

Новый мост через Чусовую так и не открыли (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермском крае к середине лета на Чусовском мосту должны были построить новые секции подходов, путепроводы и транспортные развязки, но компания, ответственная за работу, не справилась с поставленной задачей. По данным источников «Коммерсант-Прикамье», сейчас в краевом правительстве рассматривают «мирный вариант» расторжения концессионного соглашения. «Краевые власти готовятся предъявить штрафные санкции концессионеру проекта — ООО „Пермская концессионная компания“ (ПКК). Обсуждается „мирный вариант“ расторжения соглашения», — пишет издание. По мнению представителей пермских дорожных компаний, если удастся договориться, руководство края компенсирует ПКК инвестированные средства (чуть менее миллиарда рублей) и завершит стройку самостоятельно. В этом случае проезд по мосту может быть бесплатным. Строительство одного из крупнейших транспортных объектов Прикамья — моста через реку Чусовую — началось в августе 2018 года. Объект расположен рядом с действующим мостом, построенным в 1996 году. Новую конструкцию планировали ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021 года.

В Пермском крае к середине лета на Чусовском мосту должны были построить новые секции подходов, путепроводы и транспортные развязки, но компания, ответственная за работу, не справилась с поставленной задачей. По данным источников «Коммерсант-Прикамье», сейчас в краевом правительстве рассматривают «мирный вариант» расторжения концессионного соглашения. «Краевые власти готовятся предъявить штрафные санкции концессионеру проекта — ООО „Пермская концессионная компания“ (ПКК). Обсуждается „мирный вариант“ расторжения соглашения», — пишет издание. По мнению представителей пермских дорожных компаний, если удастся договориться, руководство края компенсирует ПКК инвестированные средства (чуть менее миллиарда рублей) и завершит стройку самостоятельно. В этом случае проезд по мосту может быть бесплатным. Строительство одного из крупнейших транспортных объектов Прикамья — моста через реку Чусовую — началось в августе 2018 года. Объект расположен рядом с действующим мостом, построенным в 1996 году. Новую конструкцию планировали ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021 года.