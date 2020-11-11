В Пермском крае сорваны сроки строительства ключевого объекта

Мост, который начали строить два года назад, готов на 16% Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Строительство одного из крупнейших транспортных объектов Пермского края — моста через реку Чусовую — значительно отстает от графика. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), которая реализует проект. По данным на конец октября, на стройке выполнена лишь половина от запланированного на текущий год объема работ.

«От запланированных на текущий год работ по состоянию на 31 октября выполнено чуть более 50%. Процент технической готовности объекта по состоянию на конец октября составляет 16%. Сейчас исполнительная документация по выполненным работам находится на проверке. До конца года этот показатель строители планируют довести минимум до 20%, — указали в ПКК.

Отставание от графика концессионер объяснил сменой собственника компании концессионера — в июле текущего года компания перешла под контроль АО «Стройтрансгаза», которое является генподрядчиком строительства Чусовского моста. Кроме того, как пояснили в ПКК, по ходу строительства объекта пришлось изменять первоначальный проект: включать противокарстовые мероприятия и переустройство магистральных нефте-газопроводов, корректировать объемы реконструкции существующего моста.

В августе губернатор края Дмитрий Махонин не исключил, что контракт с АО «Стройтрансгаз» будет расторгнут, если до конца сентября 2020 года подрядчик не достигнет 9% готовности объекта. Вопрос пересмотра стоимости объекта по-прежнему находится на обсуждении. Ранее сообщалось, что объем средств, необходимых для реализации проекта, может увеличиться с 13,2 до более чем 18 млрд рублей. При этом выполненные работы на сегодня оценены генподрядчиком стройки на сумму свыше 2 млрд рублей. В пресс-службе «Стройтрансгаза», а также министерства строительства Пермского края на запросы URA.RU не ответили.

Строительство Чусовского моста, а также подходов к нему началось в августе 2018 года. Объект возводится рядом с существующим мостом, построенным в 1996 году. Новое транспортное сооружение предполагалось ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021 года.