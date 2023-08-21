Зеленский попросил ПВО у Греции для защиты «зернового коридора»

22 августа 2023 в 00:41 Размер текста - 17 +

Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Украина попросила у Греции системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты «альтернативного зернового коридора». Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. «Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море. Он может работать, но, чтобы его работа была стабильной, мы требуем усиления воздушного щита. Это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если поможете нам, и защитой, в частности, Черноморской акватории, относительно ПВО», — сказал Зеленский. Видео с брифинга он опубликовал в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Украина и страны НАТО решили перевозить зерно через Сулинский канал. Альтернативный маршрут проходит через Румынию и Молдавию. По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, этот путь дает возможность обходить ограничения на въезд, введенные Россией.

Украина попросила у Греции системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты «альтернативного зернового коридора». Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. «Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море. Он может работать, но, чтобы его работа была стабильной, мы требуем усиления воздушного щита. Это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если поможете нам, и защитой, в частности, Черноморской акватории, относительно ПВО», — сказал Зеленский. Видео с брифинга он опубликовал в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Украина и страны НАТО решили перевозить зерно через Сулинский канал. Альтернативный маршрут проходит через Румынию и Молдавию. По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, этот путь дает возможность обходить ограничения на въезд, введенные Россией.