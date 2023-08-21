21 августа 2023

Зеленский попросил ПВО у Греции для защиты «зернового коридора»

© Служба новостей «URA.RU»
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Черное море. Новороссийск, черное море, корабль, порт, новороссийск, порт новороссийска
Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море Фото:

Украина попросила у Греции системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты «альтернативного зернового коридора». Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

«Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море. Он может работать, но, чтобы его работа была стабильной, мы требуем усиления воздушного щита. Это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если поможете нам, и защитой, в частности, Черноморской акватории, относительно ПВО», — сказал Зеленский. Видео с брифинга он опубликовал в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что Украина и страны НАТО решили перевозить зерно через Сулинский канал. Альтернативный маршрут проходит через Румынию и Молдавию. По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, этот путь дает возможность обходить ограничения на въезд, введенные Россией.

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Украина попросила у Греции системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты «альтернативного зернового коридора». Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом. «Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море. Он может работать, но, чтобы его работа была стабильной, мы требуем усиления воздушного щита. Это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если поможете нам, и защитой, в частности, Черноморской акватории, относительно ПВО», — сказал Зеленский. Видео с брифинга он опубликовал в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что Украина и страны НАТО решили перевозить зерно через Сулинский канал. Альтернативный маршрут проходит через Румынию и Молдавию. По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, этот путь дает возможность обходить ограничения на въезд, введенные Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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