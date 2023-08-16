Украина и НАТО придумали, как перевозить зерно, не нарушая требований Минобороны РФ

The New York Times: Украина и НАТО нашли альтернативный маршрут перевозки зерна

16 августа 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Новый маршрут по перевозке зерна проходит через Румынию и другие страны Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украина и страны НАТО решили перевозить зерно через Сулинский канал. Альтернативный маршрут проходит через Румынию и Молдавию и позволяет обходить ограничения на въезд, введенные Россией. Украинские соцсети уже заявили о начале поставок, как и американские журналисты. «После более чем двухнедельной пробки грузовых судов в Черном море, ожидающих своей очереди зайти в дельту реки Дунай за украинским зерном, египетские моряки наконец-то вышли на твердую землю. После короткой остановки, чтобы забрать припасы в румынском черноморском порту Сулина (Румыния), они направятся вверх по Сулинскому каналу, ответвлению Дуная на территории НАТО, а затем на участок реки на территории Украины», — такой маршрут описывают журналисты газета The New York Times. Отмечается, что такой альтернативный маршрут позволяет обойти ограничения РФ. Маршрут проходит через румынские, украинские и молдавские порты. НАТО планирует контролировать данный маршрут. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсетях также подтвердил перевозку зерна. Украина создала временные морские коридоры на территории Черного моря. В Минобороны РФ отметили, что каждое судно, проходящее через коридор, будет рассматриваться как военный объект. Киев создал такие коридоры после того, как РФ вышла из зерновой сделки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина и страны НАТО решили перевозить зерно через Сулинский канал. Альтернативный маршрут проходит через Румынию и Молдавию и позволяет обходить ограничения на въезд, введенные Россией. Украинские соцсети уже заявили о начале поставок, как и американские журналисты. «После более чем двухнедельной пробки грузовых судов в Черном море, ожидающих своей очереди зайти в дельту реки Дунай за украинским зерном, египетские моряки наконец-то вышли на твердую землю. После короткой остановки, чтобы забрать припасы в румынском черноморском порту Сулина (Румыния), они направятся вверх по Сулинскому каналу, ответвлению Дуная на территории НАТО, а затем на участок реки на территории Украины», — такой маршрут описывают журналисты газета The New York Times. Отмечается, что такой альтернативный маршрут позволяет обойти ограничения РФ. Маршрут проходит через румынские, украинские и молдавские порты. НАТО планирует контролировать данный маршрут. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в соцсетях также подтвердил перевозку зерна. Украина создала временные морские коридоры на территории Черного моря. В Минобороны РФ отметили, что каждое судно, проходящее через коридор, будет рассматриваться как военный объект. Киев создал такие коридоры после того, как РФ вышла из зерновой сделки.