Минобороны РФ: украинские беспилотники были сбиты в районе Крыма

Беспилотники ВСУ были обнаружены в небе над Черным морем
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В райне Крыма были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«21 августа около 23:00 (по московскому времени — прим. URA.RU) пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа. Дежурными силами ПВО два украинских БПЛА были обнаружены и подавлены», — передает
Территория регулярно подвергается атакам ВСУ. Ранее над Крымом российская система ПВО уничтожила очередной беспилотник.
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