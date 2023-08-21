Минобороны РФ: украинские беспилотники были сбиты в районе Крыма

22 августа 2023 в 02:24 Размер текста - 17 +

Беспилотники ВСУ были обнаружены в небе над Черным морем Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В райне Крыма были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «21 августа около 23:00 (по московскому времени — прим. URA.RU) пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа. Дежурными силами ПВО два украинских БПЛА были обнаружены и подавлены», — передает telegram-канал ведомства. Беспилотники потерпели крушение над Черным морем в 40 километрах от полуострова Крым. Территория регулярно подвергается атакам ВСУ. Ранее над Крымом российская система ПВО уничтожила очередной беспилотник.

В райне Крыма были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «21 августа около 23:00 (по московскому времени — прим. URA.RU) пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа. Дежурными силами ПВО два украинских БПЛА были обнаружены и подавлены», — передает telegram-канал ведомства. Беспилотники потерпели крушение над Черным морем в 40 километрах от полуострова Крым. Территория регулярно подвергается атакам ВСУ. Ранее над Крымом российская система ПВО уничтожила очередной беспилотник.