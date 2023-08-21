21 августа 2023

Минобороны РФ: украинские беспилотники были сбиты в районе Крыма

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Беспилотники ВСУ были обнаружены в небе над Черным морем Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В райне Крыма были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«21 августа около 23:00 (по московскому времени — прим. URA.RU) пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа. Дежурными силами ПВО два украинских БПЛА были обнаружены и подавлены», — передает telegram-канал ведомства. Беспилотники потерпели крушение над Черным морем в 40 километрах от полуострова Крым.

Территория регулярно подвергается атакам ВСУ. Ранее над Крымом российская система ПВО уничтожила очередной беспилотник.

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В райне Крыма были сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «21 августа около 23:00 (по московскому времени — прим. URA.RU) пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа. Дежурными силами ПВО два украинских БПЛА были обнаружены и подавлены», — передает telegram-канал ведомства. Беспилотники потерпели крушение над Черным морем в 40 километрах от полуострова Крым. Территория регулярно подвергается атакам ВСУ. Ранее над Крымом российская система ПВО уничтожила очередной беспилотник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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