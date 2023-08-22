Бывшие менеджеры IKEA вернут россиянам качественную мебель

Экс-менеджеры IKEA займутся развитием «Яндекс Маркета»

«Яндекс Маркет» запустил СТМ, которую развивают бывшие менеджеры IKEA Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Экс-менеджеры российского офиса IKEA решили выпускать мебель под собственном брендом на маркетплейсе «Яндекс Маркет». К 2025 году ассортимент товаров будет увеличен до трех тысяч позиций, сообщили представители компании.

«Сейчас на площадке доступны диваны и кровати, до конца 2023 года ассортимент пополнится мебелью для гостиной, кухни и спальни. В компании рассчитывают, что мебель под собственным брендом займет до 10% от оборота категории на онлайн-площадке», — передает Коммерсант сообщение представителей «Яндекс Маркета». Таким образом маркетплейс стал продавать мебель под собственной торговой маркой (СТМ). Отмечается, что к 2025 году площадка будет торговать уже тремя тысячами товаров. Этим проектом занимаются бывшие менеджеры IKEA, которые стали работать в «Яндекс Маркете» после закрытия шведской компании.

Мебель будет производиться на отечественных фабриках. В компании подчеркнули, что также будут привлекаться дополнительные мощности из Китая и Белоруссии.

Конкуренты маркетплейса пока не спешат заходить на новый рынок СТМ. Представители Wildberries отметили, что у них нет таких планов. Компания будет сотрудничать с российскими производителями без запуска собственного производства.

IKEA покинула российский рынок в 2022 году из-за спецоперации России и западных санкций. Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский нашел в этом положительные стороны. По его словам, уход мебельного гиганта положительно скажется на развитии отечественных компаний.

Спустя время занять нишу решила белорусская компания Swed House. Первые магазины уже открылись в Москве, передает RT .