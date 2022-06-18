Глава ФАС нашел главный плюс в уходе IKEA из России

18 июня 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Из-за ухода IKEA российские компании смогут конкурировать друг с другом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Уход шведской компании IKEA из РФ может положительно повлиять на российский рынок. Такое заявление сделал глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. «IKEA, при всех плюсах, „поджала“ рынок под себя, и у нас из-за этого сфера производства и торговли мебелью не получила того развития, которое могла бы. Сейчас, возможно, на этом рынке появится конкуренция, производители будут развивать свои сбытовые направления. И в этом смысле, может быть, даже плюс будет для развития конкуренции», — отметил он в интервью РБК. О том, что IKEA окончательно уходит из России, стало известно в середине июня этого года. Сотрудников намерены сократить, а заводы в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях продадут. Мебельная сеть Hoff уже заявила, что готова купить эти активы. В IKEA пояснили, что за последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру ухудшилась, вследствие чего в компании не видят перспектив возобновления продаж в российских магазинах в обозримом будущем, пишет RT. Компания запустила последнюю продажу мебели и аксессуаров, дополняет «Национальная служба новостей». До этого IKEA пыталась уйти с российского рынка сразу после начала вынужденной спецоперации России на Украине. Компания в марте этого года закрыла магазины в РФ. Продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров, вслед за ней аналогичные действия предприняла корпорация Apple, Nike и ASOS. Зарубежные автомобильные концерты — Audi, Volkswagen, Skoda и Porsche, также перестали работать с российскими пользователями. Все это стало ответом на спецоперацию и последующие экономические санкции, которые ввели страны Запада. В ответ на это правительство РФ приняло ряд антисанкционных мер, направленных как на бизнес, так и на обычных граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Уход шведской компании IKEA из РФ может положительно повлиять на российский рынок. Такое заявление сделал глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. «IKEA, при всех плюсах, „поджала“ рынок под себя, и у нас из-за этого сфера производства и торговли мебелью не получила того развития, которое могла бы. Сейчас, возможно, на этом рынке появится конкуренция, производители будут развивать свои сбытовые направления. И в этом смысле, может быть, даже плюс будет для развития конкуренции», — отметил он в интервью РБК. О том, что IKEA окончательно уходит из России, стало известно в середине июня этого года. Сотрудников намерены сократить, а заводы в Ленинградской, Кировской, Московской и Новгородской областях продадут. Мебельная сеть Hoff уже заявила, что готова купить эти активы. В IKEA пояснили, что за последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру ухудшилась, вследствие чего в компании не видят перспектив возобновления продаж в российских магазинах в обозримом будущем, пишет RT. Компания запустила последнюю продажу мебели и аксессуаров, дополняет «Национальная служба новостей». До этого IKEA пыталась уйти с российского рынка сразу после начала вынужденной спецоперации России на Украине. Компания в марте этого года закрыла магазины в РФ. Продажи в России приостановила розничная сеть H&M Group — один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров, вслед за ней аналогичные действия предприняла корпорация Apple, Nike и ASOS. Зарубежные автомобильные концерты — Audi, Volkswagen, Skoda и Porsche, также перестали работать с российскими пользователями. Все это стало ответом на спецоперацию и последующие экономические санкции, которые ввели страны Запада. В ответ на это правительство РФ приняло ряд антисанкционных мер, направленных как на бизнес, так и на обычных граждан.