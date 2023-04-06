Первый магазин аналога IKEA назвал дату открытия в России

Белорусский аналог магазина IKEA под названием Swed House откроется в Москве в ТРЦ «Щелковский» 15 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе ТРЦ.
«15 апреля в ТРЦ „Щелковский“ откроется первый в России магазин Swed House с товарами собственного бренда, а также аналогами IKEA», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что магазин будет предлагать своим покупателям кухонные товары, аксессуары для мебели и текстиль.
Шведская компания IKEA ушла из России после начала спецоперации на Украине. Позже стало известно, что одной из причин отсутствия поставок товаров шведской компании в Россию является потеря спроса на них среди россиян, передает Nation News.
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