21 августа 2023

Прокуратуру заставили дорабатывать дело на курганского экс-чиновника, обвиняемого в пожарах

Курганский суд заставил прокуратуру дорабатывать дело на экс-чиновника Галустова
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок в городе. Курган, галустов аркадий
Облсуд заставил прокуратуру дорабатывать дело экс-начальника ГО и ЧС Аркадика Галустова Фото:

Прокуратуру заставили дорабатывать уголовное дело на экс-чиновника мэрии Кургана Аркадика Галустова, обвиняемого в пожарах. Облсуд подтвердил правильность решения о возврате дела обвинению, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Бывшего начальника ГО и ЧС обвиняли халатности, которая якобы привела к пожару в СНТ «Малиновка» в прошлом году, где сгорело более 50 домов.

«Апелляцию прокуратуры отклонить, решение суда первой инстанции о возврате дела обвинению оставить без изменения», — сказал судья. Галустов заявил в зале суда, что не согласен с обвинениями и считает, что обязанности, в нарушении которых его обвиняют, не входили в его должностной перечень.

Ранее URA.RU писало, что курганская прокуратура спорит с судом из-за бывшего чиновника администрации, обвиняемого в пожарах. В ведомстве были не согласны с решением горсуда о возврате дела экс-начальника городской службы спасения Аркадика Галустова.

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Прокуратуру заставили дорабатывать уголовное дело на экс-чиновника мэрии Кургана Аркадика Галустова, обвиняемого в пожарах. Облсуд подтвердил правильность решения о возврате дела обвинению, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Бывшего начальника ГО и ЧС обвиняли халатности, которая якобы привела к пожару в СНТ «Малиновка» в прошлом году, где сгорело более 50 домов. «Апелляцию прокуратуры отклонить, решение суда первой инстанции о возврате дела обвинению оставить без изменения», — сказал судья. Галустов заявил в зале суда, что не согласен с обвинениями и считает, что обязанности, в нарушении которых его обвиняют, не входили в его должностной перечень. Ранее URA.RU писало, что курганская прокуратура спорит с судом из-за бывшего чиновника администрации, обвиняемого в пожарах. В ведомстве были не согласны с решением горсуда о возврате дела экс-начальника городской службы спасения Аркадика Галустова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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