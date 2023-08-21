Прокуратуру заставили дорабатывать дело на курганского экс-чиновника, обвиняемого в пожарах

Курганский суд заставил прокуратуру дорабатывать дело на экс-чиновника Галустова

22 августа 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Облсуд заставил прокуратуру дорабатывать дело экс-начальника ГО и ЧС Аркадика Галустова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Прокуратуру заставили дорабатывать уголовное дело на экс-чиновника мэрии Кургана Аркадика Галустова, обвиняемого в пожарах. Облсуд подтвердил правильность решения о возврате дела обвинению, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Бывшего начальника ГО и ЧС обвиняли халатности, которая якобы привела к пожару в СНТ «Малиновка» в прошлом году, где сгорело более 50 домов. «Апелляцию прокуратуры отклонить, решение суда первой инстанции о возврате дела обвинению оставить без изменения», — сказал судья. Галустов заявил в зале суда, что не согласен с обвинениями и считает, что обязанности, в нарушении которых его обвиняют, не входили в его должностной перечень. Ранее URA.RU писало, что курганская прокуратура спорит с судом из-за бывшего чиновника администрации, обвиняемого в пожарах. В ведомстве были не согласны с решением горсуда о возврате дела экс-начальника городской службы спасения Аркадика Галустова.

Прокуратуру заставили дорабатывать уголовное дело на экс-чиновника мэрии Кургана Аркадика Галустова, обвиняемого в пожарах. Облсуд подтвердил правильность решения о возврате дела обвинению, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Бывшего начальника ГО и ЧС обвиняли халатности, которая якобы привела к пожару в СНТ «Малиновка» в прошлом году, где сгорело более 50 домов. «Апелляцию прокуратуры отклонить, решение суда первой инстанции о возврате дела обвинению оставить без изменения», — сказал судья. Галустов заявил в зале суда, что не согласен с обвинениями и считает, что обязанности, в нарушении которых его обвиняют, не входили в его должностной перечень. Ранее URA.RU писало, что курганская прокуратура спорит с судом из-за бывшего чиновника администрации, обвиняемого в пожарах. В ведомстве были не согласны с решением горсуда о возврате дела экс-начальника городской службы спасения Аркадика Галустова.