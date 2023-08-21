Прокуратуру заставили дорабатывать дело на курганского экс-чиновника, обвиняемого в пожарах

Прокуратуру заставили дорабатывать уголовное дело на экс-чиновника мэрии Кургана Аркадика Галустова, обвиняемого в пожарах. Облсуд подтвердил правильность решения о возврате дела обвинению, передает корреспондент URA.RU из зала суда. Бывшего начальника ГО и ЧС обвиняли халатности, которая якобы привела к пожару в СНТ «Малиновка» в прошлом году, где сгорело более 50 домов.
«Апелляцию прокуратуры отклонить, решение суда первой инстанции о возврате дела обвинению оставить без изменения», — сказал судья. Галустов заявил в зале суда, что не согласен с обвинениями и считает, что обязанности, в нарушении которых его обвиняют, не входили в его должностной перечень.
Ранее URA.RU писало, что курганская прокуратура спорит с судом из-за бывшего чиновника администрации, обвиняемого в пожарах. В ведомстве были не согласны с решением горсуда о возврате дела экс-начальника городской службы спасения Аркадика Галустова.
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