Прокуратура спорит с судом из-за экс-чиновника мэрии Кургана, обвиняемого в пожарах

13 июля 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Прокуратура не согласилась с решением Курганского горсуда Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Прокуратура не согласилась с решением Курганского городского суда о возврате дела экс-начальника городской службы спасения Аркадика Галустова. Чиновника обвиняли в халатности, которая якобы стала причиной масштабного пожара в СНТ «Малиновка» в 2022 году, когда сгорело 55 домов. Информация о деле находится в картотеке Курганского областного суда. «Уголовные дела — вторая инстанция. Галустов Аркадик Левонович. Ст. 293 ч.1 УК РФ (халатность с причинением крупного ущерба)», — сообщается в документе. Апелляция поступила в суд 11 июля. Представители прокуратуры сообщили редакции URA.RU, что не согласны с доводами суда о возвращении обвинения, поэтому подали апелляцию. Ранее сообщалось, что суд постановил возвратить прокурору города Кургана дело экс-начальника управления ГО и ЧС Галустова. Также URA.RU писало, что по делу чиновника ожидалось большое количество участников с пострадавшей стороны. Обвинение считает, что Галустов своим бездействием создал предпосылки для возникновения пожаров весной 2022 года, в результате чего сгорел дачный поселок Малиновка. Ущерб оценен в 129 млн рублей. По данным прокуратуры, было еще три садоводства, которым нанесен ущерб в 9 млн рублей. Галустов с обвинением не согласился и не признал вину.

Прокуратура не согласилась с решением Курганского городского суда о возврате дела экс-начальника городской службы спасения Аркадика Галустова. Чиновника обвиняли в халатности, которая якобы стала причиной масштабного пожара в СНТ «Малиновка» в 2022 году, когда сгорело 55 домов. Информация о деле находится в картотеке Курганского областного суда. «Уголовные дела — вторая инстанция. Галустов Аркадик Левонович. Ст. 293 ч.1 УК РФ (халатность с причинением крупного ущерба)», — сообщается в документе. Апелляция поступила в суд 11 июля. Представители прокуратуры сообщили редакции URA.RU, что не согласны с доводами суда о возвращении обвинения, поэтому подали апелляцию. Ранее сообщалось, что суд постановил возвратить прокурору города Кургана дело экс-начальника управления ГО и ЧС Галустова. Также URA.RU писало, что по делу чиновника ожидалось большое количество участников с пострадавшей стороны. Обвинение считает, что Галустов своим бездействием создал предпосылки для возникновения пожаров весной 2022 года, в результате чего сгорел дачный поселок Малиновка. Ущерб оценен в 129 млн рублей. По данным прокуратуры, было еще три садоводства, которым нанесен ущерб в 9 млн рублей. Галустов с обвинением не согласился и не признал вину.