Курганцы теряют возможность заказать еду из любимого ресторана

В ресторанах Кургана не хватает курьеров Фото: Размик Закарян © URA.RU

В курганских ресторанах начались проблемы с доставкой заказов для местных жителей. Причиной этому стал дефицит кадров в заведениях общепита. О проблемах с доставками в курганских ресторанах и кафе корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса.

Ситуация с дефицитом курьеров коснулась ресторана Papin Bar. «Из-за нехватки рабочих рук руководство заведения приняло решение ввести самовывоз. Заказывать через сайт там все еще можно», — рассказал URA.RU источник из сферы ресторанов. На сайте заведения также указано, что курганцы могут забрать свои заказы только путем самовывоза.

Сообщается, что и другие заведения общественного питания также сталкиваются с нехваткой курьеров. Похожая ситуация и в курганском филиале «Додо Пицца». Как рассказали корреспонденту URA.RU сотрудники пиццерии, на данный момент у компании в городе зона доставки заказов ограничена и дефицит кадров действительно есть. Руководство заведения занимается наймом новых работников. При этом, штатные сотрудники пиццерии доставляют еду круглосуточно. Еще одним заведением, в котором имеются проблемы с кадрами стал гастробар Gosu. Корреспонденту URA.RU сообщили, что для сохранения клиентов на доставку заказов отправляется собственник бизнеса.

Ранее URA.RU писало, что в детской больнице Кургана не хватало нескольких десятков сотрудников. В медицинском учреждении было открыто около 40 вакансий. Среди них: врачи, средний медперсонал и другие сотрудники.