В Свердловскую область придет минусовая температура

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На Среднем Урале прогнозируют минусовую температуру Фото:

В ночь на 23 августа в юго-западных районах Свердловской области прогнозируют заморозки от -1 до -2 градусов. Также синоптики не исключают холода в ночь на 24 августа. Об этом рассказали в пресс-службе «Уральского Гидрометцентра».

«Ближайшей ночью в юго-западных районах Среднего Урала вероятны слабые заморозки -1,-2 градусов. Не исключаются заморозки в низинах и в ночь на 24 августа. В Екатеринбурге преобладающая температура воздуха в ближайшие трое суток ночью +3,+8 градусов, днем 14-18 градусов, что ниже климатической нормы на 3 градуса. Температура почти не изменится и в предстоящие выходные дни 26—27 августа», — сказано в сообщении telegram-канала «Уральский Гидрометцентр».

Также в Свердловской области местами ожидаются осадки 23—25 августа. В Екатеринбурге возможен небольшой дождь днем 25 августа.

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В ночь на 23 августа в юго-западных районах Свердловской области прогнозируют заморозки от -1 до -2 градусов. Также синоптики не исключают холода в ночь на 24 августа. Об этом рассказали в пресс-службе «Уральского Гидрометцентра». «Ближайшей ночью в юго-западных районах Среднего Урала вероятны слабые заморозки -1,-2 градусов. Не исключаются заморозки в низинах и в ночь на 24 августа. В Екатеринбурге преобладающая температура воздуха в ближайшие трое суток ночью +3,+8 градусов, днем 14-18 градусов, что ниже климатической нормы на 3 градуса. Температура почти не изменится и в предстоящие выходные дни 26—27 августа», — сказано в сообщении telegram-канала «Уральский Гидрометцентр». Также в Свердловской области местами ожидаются осадки 23—25 августа. В Екатеринбурге возможен небольшой дождь днем 25 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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