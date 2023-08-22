В Свердловскую область придет минусовая температура

В ночь на 23 августа в юго-западных районах Свердловской области прогнозируют заморозки от -1 до -2 градусов. Также синоптики не исключают холода в ночь на 24 августа. Об этом рассказали в пресс-службе «Уральского Гидрометцентра».
«Ближайшей ночью в юго-западных районах Среднего Урала вероятны слабые заморозки -1,-2 градусов. Не исключаются заморозки в низинах и в ночь на 24 августа. В Екатеринбурге преобладающая температура воздуха в ближайшие трое суток ночью +3,+8 градусов, днем 14-18 градусов, что ниже климатической нормы на 3 градуса. Температура почти не изменится и в предстоящие выходные дни 26—27 августа», — сказано в сообщении telegram-канала «Уральский Гидрометцентр».
Также в Свердловской области местами ожидаются осадки 23—25 августа. В Екатеринбурге возможен небольшой дождь днем 25 августа.
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