Власти запретили ветклиникам ЯНАО кремировать домашних животных

В ЯНАО государственным ветклиниками запретили проводить кремацию домашних животных. Теперь трупы животных могут утилизировать только в Салехарде, сообщили URA.RU в одном из отделений окружного центра ветеринарии.
«Сейчас услуга по кремации животных в государственных ветеринарных клиниках не проводится. Все клиники находятся под Салехардом. Оттуда пришло указание, что теперь только они имеют право утилизировать трупы», — уточнил собеседник.
Представитель центра ветеринарии отметил, что кремировать питомца можно в частной ветеринарной клинике. При этом жители округа в соцсетях губернатора региона Дмитрия Артюхова накануне просили обустроить место для захоронения домашних животных. На что в окружной службе ветеринарии им ответили, что захоронение трупов в землю запрещено — только кремация.
URA.RU направило запрос в службу ветеринарии Ямала с просьбой прокомментировать информацию и объяснять, как быть, если в населенном пункте отсутствуют частные ветклиники. Ответ ожидается.
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