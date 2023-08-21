Власти запретили ветклиникам ЯНАО кремировать домашних животных

22 августа 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Теперь кремировать питомцев можно только в частных ветклиниках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО государственным ветклиниками запретили проводить кремацию домашних животных. Теперь трупы животных могут утилизировать только в Салехарде, сообщили URA.RU в одном из отделений окружного центра ветеринарии. «Сейчас услуга по кремации животных в государственных ветеринарных клиниках не проводится. Все клиники находятся под Салехардом. Оттуда пришло указание, что теперь только они имеют право утилизировать трупы», — уточнил собеседник. Представитель центра ветеринарии отметил, что кремировать питомца можно в частной ветеринарной клинике. При этом жители округа в соцсетях губернатора региона Дмитрия Артюхова накануне просили обустроить место для захоронения домашних животных. На что в окружной службе ветеринарии им ответили, что захоронение трупов в землю запрещено — только кремация. URA.RU направило запрос в службу ветеринарии Ямала с просьбой прокомментировать информацию и объяснять, как быть, если в населенном пункте отсутствуют частные ветклиники. Ответ ожидается.

В ЯНАО государственным ветклиниками запретили проводить кремацию домашних животных. Теперь трупы животных могут утилизировать только в Салехарде, сообщили URA.RU в одном из отделений окружного центра ветеринарии. «Сейчас услуга по кремации животных в государственных ветеринарных клиниках не проводится. Все клиники находятся под Салехардом. Оттуда пришло указание, что теперь только они имеют право утилизировать трупы», — уточнил собеседник. Представитель центра ветеринарии отметил, что кремировать питомца можно в частной ветеринарной клинике. При этом жители округа в соцсетях губернатора региона Дмитрия Артюхова накануне просили обустроить место для захоронения домашних животных. На что в окружной службе ветеринарии им ответили, что захоронение трупов в землю запрещено — только кремация. URA.RU направило запрос в службу ветеринарии Ямала с просьбой прокомментировать информацию и объяснять, как быть, если в населенном пункте отсутствуют частные ветклиники. Ответ ожидается.