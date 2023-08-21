21 августа 2023

Власти запретили ветклиникам ЯНАО кремировать домашних животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Гадание на ВИП. Челябинск, кот, котик, домашнее животное
Теперь кремировать питомцев можно только в частных ветклиниках Фото:

В ЯНАО государственным ветклиниками запретили проводить кремацию домашних животных. Теперь трупы животных могут утилизировать только в Салехарде, сообщили URA.RU в одном из отделений окружного центра ветеринарии.

«Сейчас услуга по кремации животных в государственных ветеринарных клиниках не проводится. Все клиники находятся под Салехардом. Оттуда пришло указание, что теперь только они имеют право утилизировать трупы», — уточнил собеседник.

Представитель центра ветеринарии отметил, что кремировать питомца можно в частной ветеринарной клинике. При этом жители округа в соцсетях губернатора региона Дмитрия Артюхова накануне просили обустроить место для захоронения домашних животных. На что в окружной службе ветеринарии им ответили, что захоронение трупов в землю запрещено — только кремация.

URA.RU направило запрос в службу ветеринарии Ямала с просьбой прокомментировать информацию и объяснять, как быть, если в населенном пункте отсутствуют частные ветклиники. Ответ ожидается.

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В ЯНАО государственным ветклиниками запретили проводить кремацию домашних животных. Теперь трупы животных могут утилизировать только в Салехарде, сообщили URA.RU в одном из отделений окружного центра ветеринарии. «Сейчас услуга по кремации животных в государственных ветеринарных клиниках не проводится. Все клиники находятся под Салехардом. Оттуда пришло указание, что теперь только они имеют право утилизировать трупы», — уточнил собеседник. Представитель центра ветеринарии отметил, что кремировать питомца можно в частной ветеринарной клинике. При этом жители округа в соцсетях губернатора региона Дмитрия Артюхова накануне просили обустроить место для захоронения домашних животных. На что в окружной службе ветеринарии им ответили, что захоронение трупов в землю запрещено — только кремация. URA.RU направило запрос в службу ветеринарии Ямала с просьбой прокомментировать информацию и объяснять, как быть, если в населенном пункте отсутствуют частные ветклиники. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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