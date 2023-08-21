21 августа 2023

В гордуме зарегистрировали кандидатов на пост мэра Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Ярослав Нилов, интервью. Москва, документ, депутат, чиновник, подпись, бумага, бизнесмен
В Тюмени зарегистрировали кандидатов на должность градоначальника Фото:

В гордуме Тюмени зарегистрировали двух кандидатов на пост мэра города: нынешнего градоначальника Руслана Кухарука и заместителя начальника Главного управления строительства Валерия Киселева. Информация размещена на сайте представительного органа.

«По итогам конкурса по отбору кандидатур члены комиссии зарегистрировали двух кандидатов — действующего главу города Руслана Кухарука и заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерия Киселева», — сказано в сообщении.

Пятилетний срок полномочий действующего главы завершается 9 октября 2023 года. Нового мэра выберут депутаты Тюменской городской думы на первом заседании думы VIII созыва.

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В гордуме Тюмени зарегистрировали двух кандидатов на пост мэра города: нынешнего градоначальника Руслана Кухарука и заместителя начальника Главного управления строительства Валерия Киселева. Информация размещена на сайте представительного органа. «По итогам конкурса по отбору кандидатур члены комиссии зарегистрировали двух кандидатов — действующего главу города Руслана Кухарука и заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерия Киселева», — сказано в сообщении. Пятилетний срок полномочий действующего главы завершается 9 октября 2023 года. Нового мэра выберут депутаты Тюменской городской думы на первом заседании думы VIII созыва.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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