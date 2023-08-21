В гордуме зарегистрировали кандидатов на пост мэра Тюмени

В гордуме Тюмени зарегистрировали двух кандидатов на пост мэра города: нынешнего градоначальника Руслана Кухарука и заместителя начальника Главного управления строительства Валерия Киселева. Информация размещена на сайте представительного органа.
«По итогам конкурса по отбору кандидатур члены комиссии зарегистрировали двух кандидатов — действующего главу города Руслана Кухарука и заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерия Киселева», — сказано в сообщении.
Пятилетний срок полномочий действующего главы завершается 9 октября 2023 года. Нового мэра выберут депутаты Тюменской городской думы на первом заседании думы VIII созыва.
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