Сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались на топ-менеджера генпрокурору Краснову

Сотрудники РИИЦ «Нефть Приобья» — подразделения «Сургутнефтегаза» — пожаловались на руководителя предприятия Владимира Кнауба генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Работник Центра рассказал корреспонденту URA.RU, что коллектив не устроила проверка, которую провела прокуратура Сургута.
«Прокуратура Сургута провела формальную проверку: с работниками не беседовали, не проверяли жалобы, изложенные в заявлении. Мы решили действовать дальше и написали заявление на имя Краснова, изложив все претензии к директору РИИЦ „Нефть Приобья“, лично передали документ в генеральную прокуратуру », — сообщил собеседник агентства.
Составить жалобу на имя генпрокурора коллективу помог юрист. Число подписей под документом увеличилось: к действующим сотрудникам предприятия присоединились бывшие работники, которые уволились или перевелись в другие подразделения из-за поведения Кнауба.
Агентство направило в Генпрокуратуру РФ запрос с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. В РИИЦ «Нефть Приобья» обещали дать комментарий позже.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники РИИЦ «Нефть Приобье» (структурное подразделение ПАО «Сургутнефтегаз») пожаловались в прокуратуру Сургута на руководителя Центра. Они сообщили о невыносимых условиях работы.
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