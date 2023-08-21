21 августа 2023

Сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались на топ-менеджера генпрокурору Краснову

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Краснов. stock, stock, краснов игорь
Сотрудники «Сургутнефтегаза„написали заявление в Генпрокуратуру Фото:

Сотрудники РИИЦ «Нефть Приобья» — подразделения «Сургутнефтегаза» — пожаловались на руководителя предприятия Владимира Кнауба генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Работник Центра рассказал корреспонденту URA.RU, что коллектив не устроила проверка, которую провела прокуратура Сургута.

«Прокуратура Сургута провела формальную проверку: с работниками не беседовали, не проверяли жалобы, изложенные в заявлении. Мы решили действовать дальше и написали заявление на имя Краснова, изложив все претензии к директору РИИЦ „Нефть Приобья“, лично передали документ в генеральную прокуратуру », — сообщил собеседник агентства.

Составить жалобу на имя генпрокурора коллективу помог юрист. Число подписей под документом увеличилось: к действующим сотрудникам предприятия присоединились бывшие работники, которые уволились или перевелись в другие подразделения из-за поведения Кнауба.

Агентство направило в Генпрокуратуру РФ запрос с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. В РИИЦ «Нефть Приобья» обещали дать комментарий позже.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники РИИЦ «Нефть Приобье» (структурное подразделение ПАО «Сургутнефтегаз») пожаловались в прокуратуру Сургута на руководителя Центра. Они сообщили о невыносимых условиях работы.

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Сотрудники РИИЦ «Нефть Приобья» — подразделения «Сургутнефтегаза» — пожаловались на руководителя предприятия Владимира Кнауба генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Работник Центра рассказал корреспонденту URA.RU, что коллектив не устроила проверка, которую провела прокуратура Сургута. «Прокуратура Сургута провела формальную проверку: с работниками не беседовали, не проверяли жалобы, изложенные в заявлении. Мы решили действовать дальше и написали заявление на имя Краснова, изложив все претензии к директору РИИЦ „Нефть Приобья“, лично передали документ в генеральную прокуратуру », — сообщил собеседник агентства. Составить жалобу на имя генпрокурора коллективу помог юрист. Число подписей под документом увеличилось: к действующим сотрудникам предприятия присоединились бывшие работники, которые уволились или перевелись в другие подразделения из-за поведения Кнауба. Агентство направило в Генпрокуратуру РФ запрос с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. В РИИЦ «Нефть Приобья» обещали дать комментарий позже. Ранее URA.RU писало, что сотрудники РИИЦ «Нефть Приобье» (структурное подразделение ПАО «Сургутнефтегаз») пожаловались в прокуратуру Сургута на руководителя Центра. Они сообщили о невыносимых условиях работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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