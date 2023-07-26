26 июля 2023

Сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались в прокуратуру на топ-менеджера

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, сургутнефтегаз
Прокуратура проводит проверку в «Сургутнефтегазе» из-за жалоб сотрудников на произвол начальника Фото:

Сотрудники РИИЦ «Нефть Приобье» (структурное подразделение ПАО «Сургутнефтегаз») пожаловались в прокуратуру на руководителя Центра Владимира Кнауба. Они поделились с корреспондентом агентства, что начальник публично унижает коллег, создает невыносимые условия работы из-за личной неприязни и доводит подчиненных до нервного срыва.

«Из нашего подразделения постоянно увольняются хорошие опытные сотрудники из-за того, что руководитель РИИЦ „Нефть Приобье“ создает невыносимые условия для работы: унижает и оскорбляет работников на собраниях, может применить физическую силу, довести до нервного срыва, преследует тех, кто ему не нравится, шантажирует увольнением. Обращение к вышестоящему руководству и в профсоюз не дали результата, поэтому мы написали в прокуратуру», — сообщил один из сотрудников РИИЦ «Нефть Приобье».

Прокуратура ХМАО подтвердила получение жалобы от коллектива РИИЦ. «Жалоба поступила в прокуратуру Сургута, организована проверка. Срок рассмотрения обращения — месяц», — сообщили в ведомстве.Агентство обратилось в пресс-службу «Сургутнефтегаза» за комментарием. «В коллективе нормальные деловые отношения», — сказали корреспонденту на предприятии.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники Управления механизации и транспорта №7 СМТ-1 «Сургутнефтегаза» жалуются на произвол главного инженера предприятия. Персонал готов устроить забастовку, чтобы наказать руководителя и добиться его увольнения.

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Сотрудники РИИЦ «Нефть Приобье» (структурное подразделение ПАО «Сургутнефтегаз») пожаловались в прокуратуру на руководителя Центра Владимира Кнауба. Они поделились с корреспондентом агентства, что начальник публично унижает коллег, создает невыносимые условия работы из-за личной неприязни и доводит подчиненных до нервного срыва. «Из нашего подразделения постоянно увольняются хорошие опытные сотрудники из-за того, что руководитель РИИЦ „Нефть Приобье“ создает невыносимые условия для работы: унижает и оскорбляет работников на собраниях, может применить физическую силу, довести до нервного срыва, преследует тех, кто ему не нравится, шантажирует увольнением. Обращение к вышестоящему руководству и в профсоюз не дали результата, поэтому мы написали в прокуратуру», — сообщил один из сотрудников РИИЦ «Нефть Приобье». Прокуратура ХМАО подтвердила получение жалобы от коллектива РИИЦ. «Жалоба поступила в прокуратуру Сургута, организована проверка. Срок рассмотрения обращения — месяц», — сообщили в ведомстве.Агентство обратилось в пресс-службу «Сургутнефтегаза» за комментарием. «В коллективе нормальные деловые отношения», — сказали корреспонденту на предприятии. Ранее URA.RU писало, что сотрудники Управления механизации и транспорта №7 СМТ-1 «Сургутнефтегаза» жалуются на произвол главного инженера предприятия. Персонал готов устроить забастовку, чтобы наказать руководителя и добиться его увольнения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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