Сотрудники «Сургутнефтегаза» пожаловались в прокуратуру на топ-менеджера

Прокуратура проводит проверку в «Сургутнефтегазе» из-за жалоб сотрудников на произвол начальника Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники РИИЦ «Нефть Приобье» (структурное подразделение ПАО «Сургутнефтегаз») пожаловались в прокуратуру на руководителя Центра Владимира Кнауба. Они поделились с корреспондентом агентства, что начальник публично унижает коллег, создает невыносимые условия работы из-за личной неприязни и доводит подчиненных до нервного срыва.

«Из нашего подразделения постоянно увольняются хорошие опытные сотрудники из-за того, что руководитель РИИЦ „Нефть Приобье“ создает невыносимые условия для работы: унижает и оскорбляет работников на собраниях, может применить физическую силу, довести до нервного срыва, преследует тех, кто ему не нравится, шантажирует увольнением. Обращение к вышестоящему руководству и в профсоюз не дали результата, поэтому мы написали в прокуратуру», — сообщил один из сотрудников РИИЦ «Нефть Приобье».

Прокуратура ХМАО подтвердила получение жалобы от коллектива РИИЦ. «Жалоба поступила в прокуратуру Сургута, организована проверка. Срок рассмотрения обращения — месяц», — сообщили в ведомстве.Агентство обратилось в пресс-службу «Сургутнефтегаза» за комментарием. «В коллективе нормальные деловые отношения», — сказали корреспонденту на предприятии.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники Управления механизации и транспорта №7 СМТ-1 «Сургутнефтегаза» жалуются на произвол главного инженера предприятия. Персонал готов устроить забастовку, чтобы наказать руководителя и добиться его увольнения.