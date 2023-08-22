«АвтоВАЗ» запустит производство машин бизнес-класса

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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, москвич 3, бортовой компьютер
«АвтоВАЗ» начнет производство модели бизнес-класса Lada Aura в 2024 году Фото:

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» начнет производство модели бизнес-класса Lada Aura в 2024 году. Это следует из плана компании на следующий год, который был представлен на форуме iMAF-2023.

«Старт производства: в августе—сентябре седана бизнес-класса (Лада Аура)», — говорится в презентации компании, передает РИА Новости. При этом отмечается, что этот проект станет успешным в случае постоянного спроса.

АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Vesta Aura в июне на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи, передает RT. Глава «АвтоВАЗА» Максим Соколов сообщил, что автомобиль Lada Aura будет стоить приблизительно 2,5 млн рублей.

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Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» начнет производство модели бизнес-класса Lada Aura в 2024 году. Это следует из плана компании на следующий год, который был представлен на форуме iMAF-2023. «Старт производства: в августе—сентябре седана бизнес-класса (Лада Аура)», — говорится в презентации компании, передает РИА Новости. При этом отмечается, что этот проект станет успешным в случае постоянного спроса. АвтоВАЗ представил новую модель автомобиля Lada Vesta Aura в июне на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи, передает RT. Глава «АвтоВАЗА» Максим Соколов сообщил, что автомобиль Lada Aura будет стоить приблизительно 2,5 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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