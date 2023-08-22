Челябинский горнолыжный курорт подал в суд на ГУ лесами

23 августа 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Спор в суде связан с передачей земельного участка арендатору Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Горнолыжный курорт «Солнечная долина» под Миассом (Челябинская область) подал в суд на Главное управление лесами региона. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, предметом спора стала передача земельного участка курорту. «ООО «Горнолыжный курорт «Солнечная долина» подало исковое заявление к Главному управлению лесами Челябинской области. Просит обязать передать обществу лесной участок площадью 3,4295 га», — сказано в определении суда. Разрешенное использование земли связано с осуществлением рекреационной деятельности. Согласно публичной кадастровой карте, участок разделен на три части и является многоконтурным. На земле расположены противоэрозионные леса. Договор аренды недвижимости заключен в мае. Истец потребовал зарегистрировать право аренды в Росреестре и передать экземпляр договора аренды с копией документа о регистрации права. Суд по техническим причинам оставил иск без движения, предложив заявителю внести коррективы до 18 сентября. «Спор возник после того, как компания «ГЛК «Солнечная долина» выиграла конкурс на право аренды лесного участка. Иск связан с разным трактованием законодательства относительно срока заключения и регистрации договора аренды лесного участка», — пояснили URA.RU в пресс-службе курорта. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к руководству лесного ведомства. К моменту публикации материала ответ не получен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Горнолыжный курорт «Солнечная долина» под Миассом (Челябинская область) подал в суд на Главное управление лесами региона. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, предметом спора стала передача земельного участка курорту. «ООО «Горнолыжный курорт «Солнечная долина» подало исковое заявление к Главному управлению лесами Челябинской области. Просит обязать передать обществу лесной участок площадью 3,4295 га», — сказано в определении суда. Разрешенное использование земли связано с осуществлением рекреационной деятельности. Согласно публичной кадастровой карте, участок разделен на три части и является многоконтурным. На земле расположены противоэрозионные леса. Договор аренды недвижимости заключен в мае. Истец потребовал зарегистрировать право аренды в Росреестре и передать экземпляр договора аренды с копией документа о регистрации права. Суд по техническим причинам оставил иск без движения, предложив заявителю внести коррективы до 18 сентября. «Спор возник после того, как компания «ГЛК «Солнечная долина» выиграла конкурс на право аренды лесного участка. Иск связан с разным трактованием законодательства относительно срока заключения и регистрации договора аренды лесного участка», — пояснили URA.RU в пресс-службе курорта. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к руководству лесного ведомства. К моменту публикации материала ответ не получен.