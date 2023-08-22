Минобр отказал мэрии в ремонте разваливающейся школы на Уралмаше

22 августа 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Школу хотели включить в список на ремонты в 2024 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Перед тем, как школа №68 на Уралмаше начала обрушаться, свердловский минобр отклонил заявку мэрии Екатеринбурга на ремонт этой школы в 2024 году. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к районной администрации. Из-за начавшегося за две недели до старта учебного года обрушения школу экстренно закрыли. По данным E1.ru, дети перераспределены по другим учебным заведениям. Здание было построено еще в 1934 году, за все время его ни разу не ремонтировали. По словам собеседника URA.RU, на Уралмаше две такие проблемные школы — №68 и №72 (ее закрыли раньше и без скандала). «В 2021—2022 годах администрация готовила техническую документацию, оформляла заявку на включение этих школ в список на ремонты в 2024-м. И планировала закрыть 72-ю школу перед Новым годом. Однако областной минобр обе школы из списка исключил», — поделился источник, знакомый с итогами недавних совещаний по теме. По его словам, ситуацию еще можно исправить — основной этап формирования бюджета на 2024 год начнется осенью. В департамент информполитики региона направлен запрос на комментарий по теме, ответ пока не поступил.

Перед тем, как школа №68 на Уралмаше начала обрушаться, свердловский минобр отклонил заявку мэрии Екатеринбурга на ремонт этой школы в 2024 году. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к районной администрации. Из-за начавшегося за две недели до старта учебного года обрушения школу экстренно закрыли. По данным E1.ru, дети перераспределены по другим учебным заведениям. Здание было построено еще в 1934 году, за все время его ни разу не ремонтировали. По словам собеседника URA.RU, на Уралмаше две такие проблемные школы — №68 и №72 (ее закрыли раньше и без скандала). «В 2021—2022 годах администрация готовила техническую документацию, оформляла заявку на включение этих школ в список на ремонты в 2024-м. И планировала закрыть 72-ю школу перед Новым годом. Однако областной минобр обе школы из списка исключил», — поделился источник, знакомый с итогами недавних совещаний по теме. По его словам, ситуацию еще можно исправить — основной этап формирования бюджета на 2024 год начнется осенью. В департамент информполитики региона направлен запрос на комментарий по теме, ответ пока не поступил.