CNN раскрыл, чем расширение БРИКС опасно для Запада

CNN: расширение БРИКС приведет к лидерству Китая
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Китай будет претендовать на представительство мира в случае расширения БРИКС Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР

Расширение межгосударственного объединения БРИКС может привести к лидерству экономики Китая. Об этом заявил директор китайской программы аналитического центра Stimson Center в Вашингтоне Юн Сун.

«Чем шире число его членов, тем сильнее они могут претендовать на коллективный голос, и тем больше Китай как крупнейшая экономика будет претендовать на лидерство и представительство развивающегося мира», — сказал Сун, его слова передает CNN. В материале телеканала приводятся последствия расширения БРИКС для западных стран.

По мнению экспертов, включение в объединение стран, открыто настроенных враждебно по отношению к
Западу, может еще больше подтолкнуть его к превращению в антизападный блок. По словам аналитика из Бангалора Маноджа Кевалрамани, если БРИКС будет расширяться, а страны будут заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, они также поймут, что изоляция России больше не сможет им помочь.

Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Президент РФ Владимир Путин примет в нем участие в формате видеоконференции, передает RT. Официальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, рассказал шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал.

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Расширение межгосударственного объединения БРИКС может привести к лидерству экономики Китая. Об этом заявил директор китайской программы аналитического центра Stimson Center в Вашингтоне Юн Сун. «Чем шире число его членов, тем сильнее они могут претендовать на коллективный голос, и тем больше Китай как крупнейшая экономика будет претендовать на лидерство и представительство развивающегося мира», — сказал Сун, его слова передает CNN. В материале телеканала приводятся последствия расширения БРИКС для западных стран. По мнению экспертов, включение в объединение стран, открыто настроенных враждебно по отношению к Западу, может еще больше подтолкнуть его к превращению в антизападный блок. По словам аналитика из Бангалора Маноджа Кевалрамани, если БРИКС будет расширяться, а страны будут заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, они также поймут, что изоляция России больше не сможет им помочь. Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Президент РФ Владимир Путин примет в нем участие в формате видеоконференции, передает RT. Официальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, рассказал шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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