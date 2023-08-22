CNN раскрыл, чем расширение БРИКС опасно для Запада

CNN: расширение БРИКС приведет к лидерству Китая

22 августа 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Китай будет претендовать на представительство мира в случае расширения БРИКС Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости новость из сюжета Саммит БРИКС в 2023 году в ЮАР Расширение межгосударственного объединения БРИКС может привести к лидерству экономики Китая. Об этом заявил директор китайской программы аналитического центра Stimson Center в Вашингтоне Юн Сун. «Чем шире число его членов, тем сильнее они могут претендовать на коллективный голос, и тем больше Китай как крупнейшая экономика будет претендовать на лидерство и представительство развивающегося мира», — сказал Сун, его слова передает CNN. В материале телеканала приводятся последствия расширения БРИКС для западных стран. По мнению экспертов, включение в объединение стран, открыто настроенных враждебно по отношению к

Западу, может еще больше подтолкнуть его к превращению в антизападный блок. По словам аналитика из Бангалора Маноджа Кевалрамани, если БРИКС будет расширяться, а страны будут заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, они также поймут, что изоляция России больше не сможет им помочь. Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Президент РФ Владимир Путин примет в нем участие в формате видеоконференции, передает RT. Официальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, рассказал шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал.

Расширение межгосударственного объединения БРИКС может привести к лидерству экономики Китая. Об этом заявил директор китайской программы аналитического центра Stimson Center в Вашингтоне Юн Сун. «Чем шире число его членов, тем сильнее они могут претендовать на коллективный голос, и тем больше Китай как крупнейшая экономика будет претендовать на лидерство и представительство развивающегося мира», — сказал Сун, его слова передает CNN. В материале телеканала приводятся последствия расширения БРИКС для западных стран. По мнению экспертов, включение в объединение стран, открыто настроенных враждебно по отношению к Западу, может еще больше подтолкнуть его к превращению в антизападный блок. По словам аналитика из Бангалора Маноджа Кевалрамани, если БРИКС будет расширяться, а страны будут заинтересованы в прекращении конфликта на Украине, они также поймут, что изоляция России больше не сможет им помочь. Саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Президент РФ Владимир Путин примет в нем участие в формате видеоконференции, передает RT. Официальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, рассказал шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал.