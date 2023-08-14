14 августа 2023

РБК: 23 страны подали заявки на вступление в БРИКС

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По данным аналитиков, влияние БРИКС на мировые экономики растет Фото:

В БРИКС (межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики) поступили официальные заявки о желании вступить от 23 стран. Об этом в интервью РБК рассказал шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал.

«Более 40 стран заявили о своем желании вступить в БРИКС, 23 из них — официально <…>. В число тех, кто подал заявку, вошли страны Латинской Америки (Аргентина), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ), Африки (Египет, Сенегал, Алжир, Эфиопия), Индонезия. Список стран большой», — пояснил Анил Суклал, передает издание.

Ранее в Британии предрекли, что страны БРИКС изменят существующий порядок в мире и превратятся в аналог G7. Аналитики отмечают, что на расширение объединения влияет растущее влияние на мировые экономики.

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В БРИКС (межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики) поступили официальные заявки о желании вступить от 23 стран. Об этом в интервью РБК рассказал шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал. «Более 40 стран заявили о своем желании вступить в БРИКС, 23 из них — официально <…>. В число тех, кто подал заявку, вошли страны Латинской Америки (Аргентина), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ), Африки (Египет, Сенегал, Алжир, Эфиопия), Индонезия. Список стран большой», — пояснил Анил Суклал, передает издание. Ранее в Британии предрекли, что страны БРИКС изменят существующий порядок в мире и превратятся в аналог G7. Аналитики отмечают, что на расширение объединения влияет растущее влияние на мировые экономики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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