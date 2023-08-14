РБК: 23 страны подали заявки на вступление в БРИКС 15 августа 2023 в 02:29 Размер текста - 17 + По данным аналитиков, влияние БРИКС на мировые экономики растет Фото: Владимир Андреев © URA.RU В БРИКС (межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики) поступили официальные заявки о желании вступить от 23 стран. Об этом в интервью РБК рассказал шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал. «Более 40 стран заявили о своем желании вступить в БРИКС, 23 из них — официально <…>. В число тех, кто подал заявку, вошли страны Латинской Америки (Аргентина), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ), Африки (Египет, Сенегал, Алжир, Эфиопия), Индонезия. Список стран большой», — пояснил Анил Суклал, передает издание. Ранее в Британии предрекли, что страны БРИКС изменят существующий порядок в мире и превратятся в аналог G7. Аналитики отмечают, что на расширение объединения влияет растущее влияние на мировые экономики. В БРИКС (межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики) поступили официальные заявки о желании вступить от 23 стран. Об этом в интервью РБК рассказал шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал. «Более 40 стран заявили о своем желании вступить в БРИКС, 23 из них — официально <…>. В число тех, кто подал заявку, вошли страны Латинской Америки (Аргентина), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ), Африки (Египет, Сенегал, Алжир, Эфиопия), Индонезия. Список стран большой», — пояснил Анил Суклал, передает издание. Ранее в Британии предрекли, что страны БРИКС изменят существующий порядок в мире и превратятся в аналог G7. Аналитики отмечают, что на расширение объединения влияет растущее влияние на мировые экономики. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям