Причиной рыжего выброса над Челябинском стала нештатная ситуация на меткомбинате

22 августа 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

Дым от ЧМК был виден со всех концов города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске Причиной рыжего дыма над территорией ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) стала нештатная ситуация. Как пояснили URA.RU в пресс-службе предприятия, на одной из доменной печи произошел сбой выпуска расплавленного металла. «22 августа произошла нештатная ситуация на одной из домен ЧМК: при выпуске чугуна случился „обрыв“ летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЧМК. На предприятии отметили, что рыжий дым поднялся из-за наличия оксида железа, частицы которого осели на территории предприятия. В данный момент технологический процесс восстановлен, проводится служебное расследование. Рыжий дым над территорией ЧМК поднялся утром 22 августа. Выброс был виден на всей территории Металлургического района. Горожане массово жаловались на неприятный запах.

Причиной рыжего дыма над территорией ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК) стала нештатная ситуация. Как пояснили URA.RU в пресс-службе предприятия, на одной из доменной печи произошел сбой выпуска расплавленного металла. «22 августа произошла нештатная ситуация на одной из домен ЧМК: при выпуске чугуна случился „обрыв“ летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЧМК. На предприятии отметили, что рыжий дым поднялся из-за наличия оксида железа, частицы которого осели на территории предприятия. В данный момент технологический процесс восстановлен, проводится служебное расследование. Рыжий дым над территорией ЧМК поднялся утром 22 августа. Выброс был виден на всей территории Металлургического района. Горожане массово жаловались на неприятный запах.