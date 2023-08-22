Путин ожидает роста доходов россиян выше темпов инфляции

22 августа 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

В России ожидается заметный рост зарплат бюджетников в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин ожидает роста доходов россиян выше темпов инфляции уже в 2024 году. Прежде всего речь идет о работниках бюджетной сферы. И это — один из ключевых KPI, который учитывается при оценке работы глав регионов, объяснил URA.RU руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов смыслы выступления Путина на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам 22 августа. «Президент защищает не самых обеспеченных граждан, а по численности — самую большую социальную группу, каковой являются бюджетники. Повышение МРОТ более чем на 18% важно в первую очередь для них, так как от этого напрямую зависят их зарплаты. И это — посыл губернаторам, чтобы они скорректировали региональные бюджеты, предусмотрели необходимые для повышения зарплат средства. Уровень зарплат, реальные доходы людей — это один из критериев, по которым оценивается эффективность губернаторов, поэтому они заинтересованы в том, чтобы выполнить это решение», — отметил Иванов. Как сообщил на совещании Путин, «ослаблять внимание к повышению зарплат работников бюджетной сферы нельзя». «Их зарплаты должны расти, как и в целом по экономике. Они должны быть сопоставимы с этими показателями. Соотношение зарплат бюджетников к средним по экономике региона должно выдерживаться, в том числе по итогам 2023 года», — подчеркнул президент. Он отметил, что в первой половине текущего года реальные доходы россиян выросли на 4,7%, а средняя зарплата по экономике увеличилась на 4,2%. При этом Путин напомнил губернаторам, что «динамика зарплат — это один из главных показателей эффективности управленческих команд». «Это интегральный, базовый результат всего комплекса усилий по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, наращиванию инфраструктуры. Нужно об этом постоянно помнить и ставить постоянно во главу угла своей работы», — заявил Путин. Новость по теме Путин заявил о росте доходов россиян в 2023 году Он напомнил о повышении МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года. «Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом. Такое решение, безусловно, позитивно должно отразиться на доходах порядка 4,8 миллиона работников», — убежден президент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин ожидает роста доходов россиян выше темпов инфляции уже в 2024 году. Прежде всего речь идет о работниках бюджетной сферы. И это — один из ключевых KPI, который учитывается при оценке работы глав регионов, объяснил URA.RU руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов смыслы выступления Путина на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам 22 августа. «Президент защищает не самых обеспеченных граждан, а по численности — самую большую социальную группу, каковой являются бюджетники. Повышение МРОТ более чем на 18% важно в первую очередь для них, так как от этого напрямую зависят их зарплаты. И это — посыл губернаторам, чтобы они скорректировали региональные бюджеты, предусмотрели необходимые для повышения зарплат средства. Уровень зарплат, реальные доходы людей — это один из критериев, по которым оценивается эффективность губернаторов, поэтому они заинтересованы в том, чтобы выполнить это решение», — отметил Иванов. Как сообщил на совещании Путин, «ослаблять внимание к повышению зарплат работников бюджетной сферы нельзя». «Их зарплаты должны расти, как и в целом по экономике. Они должны быть сопоставимы с этими показателями. Соотношение зарплат бюджетников к средним по экономике региона должно выдерживаться, в том числе по итогам 2023 года», — подчеркнул президент. Он отметил, что в первой половине текущего года реальные доходы россиян выросли на 4,7%, а средняя зарплата по экономике увеличилась на 4,2%. При этом Путин напомнил губернаторам, что «динамика зарплат — это один из главных показателей эффективности управленческих команд». «Это интегральный, базовый результат всего комплекса усилий по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, наращиванию инфраструктуры. Нужно об этом постоянно помнить и ставить постоянно во главу угла своей работы», — заявил Путин. Он напомнил о повышении МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года. «Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом. Такое решение, безусловно, позитивно должно отразиться на доходах порядка 4,8 миллиона работников», — убежден президент.