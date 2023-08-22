Стало известно, когда состоится суд над опекуном погибшего Далера Бобиева

В Екатеринбурге 24 августа состоится суд над опекуном погибшего Далера Бобиева

23 августа 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

В Ленинском районном суде состоится заседание по делу Далера Бобиева, где его опекун проходит в качестве обвиняемой Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Суд над опекуном погибшего шестилетнего Далера Бобиева состоится 24 августа в Ленинском районном суде Екатеринбурге. На заседании будет присутствовать родной отец Далера — Худжановиддин. По предварительной информации, сама опекун Вероника Наумова присутствовать на заседании не будет. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Суд будет 24 августа в 11:00 в Ленинском районе города. Отец Далера будет присутствовать на заседании. Худжановиддин по возможности постарается ответить на все вопросы журналистов», — отметил собеседник агентства. В Екатеринбурге произошла громкая история, связанная с поиском шестилетнего Далера Бобиева. Мальчик воспитывался в семье Наумовых. 26 июня приемная мать Далера Вероника Наумова сообщила об исчезновении мальчика. К поискам мальчика подключились силовики, волонтеры и спасатели. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, принадлежащем семье Наумовых. Тогда криминалисты заключили, что ребенок на момент нахождения был уже мертв несколько месяцев. Позже Наумова сообщила следствию, что ребенок погиб в результате несчастного случая 2 декабря 2022 года. Все это время семья опекуна получала выплаты на ребенка. Веронику Наумова пометили в СИЗО до 26 августа. Вся информация о том, как разворачивались поиски Далера Бобиева — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Суд над опекуном погибшего шестилетнего Далера Бобиева состоится 24 августа в Ленинском районном суде Екатеринбурге. На заседании будет присутствовать родной отец Далера — Худжановиддин. По предварительной информации, сама опекун Вероника Наумова присутствовать на заседании не будет. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Суд будет 24 августа в 11:00 в Ленинском районе города. Отец Далера будет присутствовать на заседании. Худжановиддин по возможности постарается ответить на все вопросы журналистов», — отметил собеседник агентства. В Екатеринбурге произошла громкая история, связанная с поиском шестилетнего Далера Бобиева. Мальчик воспитывался в семье Наумовых. 26 июня приемная мать Далера Вероника Наумова сообщила об исчезновении мальчика. К поискам мальчика подключились силовики, волонтеры и спасатели. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, принадлежащем семье Наумовых. Тогда криминалисты заключили, что ребенок на момент нахождения был уже мертв несколько месяцев. Позже Наумова сообщила следствию, что ребенок погиб в результате несчастного случая 2 декабря 2022 года. Все это время семья опекуна получала выплаты на ребенка. Веронику Наумова пометили в СИЗО до 26 августа. Вся информация о том, как разворачивались поиски Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.