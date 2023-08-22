22 августа 2023

Стало известно, когда состоится суд над опекуном погибшего Далера Бобиева

В Екатеринбурге 24 августа состоится суд над опекуном погибшего Далера Бобиева
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, наумова вероника
В Ленинском районном суде состоится заседание по делу Далера Бобиева, где его опекун проходит в качестве обвиняемой Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Суд над опекуном погибшего шестилетнего Далера Бобиева состоится 24 августа в Ленинском районном суде Екатеринбурге. На заседании будет присутствовать родной отец Далера — Худжановиддин. По предварительной информации, сама опекун Вероника Наумова присутствовать на заседании не будет. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Суд будет 24 августа в 11:00 в Ленинском районе города. Отец Далера будет присутствовать на заседании. Худжановиддин по возможности постарается ответить на все вопросы журналистов», — отметил собеседник агентства.

В Екатеринбурге произошла громкая история, связанная с поиском шестилетнего Далера Бобиева. Мальчик воспитывался в семье Наумовых. 26 июня приемная мать Далера Вероника Наумова сообщила об исчезновении мальчика. К поискам мальчика подключились силовики, волонтеры и спасатели. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, принадлежащем семье Наумовых. Тогда криминалисты заключили, что ребенок на момент нахождения был уже мертв несколько месяцев. Позже Наумова сообщила следствию, что ребенок погиб в результате несчастного случая 2 декабря 2022 года. Все это время семья опекуна получала выплаты на ребенка. Веронику Наумова пометили в СИЗО до 26 августа. Вся информация о том, как разворачивались поиски Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.

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Суд над опекуном погибшего шестилетнего Далера Бобиева состоится 24 августа в Ленинском районном суде Екатеринбурге. На заседании будет присутствовать родной отец Далера — Худжановиддин. По предварительной информации, сама опекун Вероника Наумова присутствовать на заседании не будет. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Суд будет 24 августа в 11:00 в Ленинском районе города. Отец Далера будет присутствовать на заседании. Худжановиддин по возможности постарается ответить на все вопросы журналистов», — отметил собеседник агентства. В Екатеринбурге произошла громкая история, связанная с поиском шестилетнего Далера Бобиева. Мальчик воспитывался в семье Наумовых. 26 июня приемная мать Далера Вероника Наумова сообщила об исчезновении мальчика. К поискам мальчика подключились силовики, волонтеры и спасатели. Утром 29 июня тело Далера обнаружили в гараже, принадлежащем семье Наумовых. Тогда криминалисты заключили, что ребенок на момент нахождения был уже мертв несколько месяцев. Позже Наумова сообщила следствию, что ребенок погиб в результате несчастного случая 2 декабря 2022 года. Все это время семья опекуна получала выплаты на ребенка. Веронику Наумова пометили в СИЗО до 26 августа. Вся информация о том, как разворачивались поиски Далера Бобиева — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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