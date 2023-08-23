Пятеро детей отравились грибами в детском лагере под Петербургом

Четверо детей находятся в тяжелом состоянии из-за отравления грибами
В Ленинградской области в детском лагере грибами отравились пятеро детей. Инцидент произошел в Бокситогорском районе.
«Дети отдыхали в лагере „Восток“. <…> В лесу во время прогулки они употребили сырые неизвестные грибы. <…> В больницу с отравлением были доставлены пять ребят», — сообщает Пятый канал, ссылаясь на свой источник.
URA.RU направило запрос в Комитет по здравоохранению Ленинградской области. Ответ ожидается.
Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще один — в среднем. Отравившиеся дети в возрасте от 14 до 17 лет.
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