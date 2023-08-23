Пятеро детей отравились грибами в детском лагере под Петербургом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Грибная пора. Чердыньский район, лес, мухомор, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу
Четверо детей находятся в тяжелом состоянии из-за отравления грибами Фото:

В Ленинградской области в детском лагере грибами отравились пятеро детей. Инцидент произошел в Бокситогорском районе.

«Дети отдыхали в лагере „Восток“. <…> В лесу во время прогулки они употребили сырые неизвестные грибы. <…> В больницу с отравлением были доставлены пять ребят», — сообщает Пятый канал, ссылаясь на свой источник.

URA.RU направило запрос в Комитет по здравоохранению Ленинградской области. Ответ ожидается.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще один — в среднем. Отравившиеся дети в возрасте от 14 до 17 лет.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленинградской области в детском лагере грибами отравились пятеро детей. Инцидент произошел в Бокситогорском районе. «Дети отдыхали в лагере „Восток“. <…> В лесу во время прогулки они употребили сырые неизвестные грибы. <…> В больницу с отравлением были доставлены пять ребят», — сообщает Пятый канал, ссылаясь на свой источник. URA.RU направило запрос в Комитет по здравоохранению Ленинградской области. Ответ ожидается. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще один — в среднем. Отравившиеся дети в возрасте от 14 до 17 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...