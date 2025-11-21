Логотип РИА URA.RU
Долина не пришла в суд по громкому делу

21 ноября 2025 в 12:50
В 2024 году Долина подверглась мошенническому обману

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Певица Лариса Долина не пришла в суд по делу о мошенничестве. Обвиняемые убедили ее продать квартиру.

«Лариса Долина не пришла в суд по делу обвиняемых в мошенничестве, убедивших ее продать квартиру», — передает корреспондент ТАСС. В зале заседания присутствуют все четверо подсудимых.

В 2024 году Долина подверглась мошенническому обману. В результате злоумышленников артистка чуть не утратила право собственности на квартиру, расположенную в центральной части Москвы, а также понесла финансовые потери в размере 300 миллионов рублей. Судебное разбирательство признало сделку по продаже недвижимости недействительной, и право собственности было возвращено Долиной.

Комментарии (1)
  • Беспредел
    21 ноября 2025 13:02
    Вместо того чтоб искать мошенников отобрали квартиру у покупательницы,самый»справедливый»суд?
