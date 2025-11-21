Долина не пришла в суд по громкому делу
В 2024 году Долина подверглась мошенническому обману
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Певица Лариса Долина не пришла в суд по делу о мошенничестве. Обвиняемые убедили ее продать квартиру.
«Лариса Долина не пришла в суд по делу обвиняемых в мошенничестве, убедивших ее продать квартиру», — передает корреспондент ТАСС. В зале заседания присутствуют все четверо подсудимых.
В 2024 году Долина подверглась мошенническому обману. В результате злоумышленников артистка чуть не утратила право собственности на квартиру, расположенную в центральной части Москвы, а также понесла финансовые потери в размере 300 миллионов рублей. Судебное разбирательство признало сделку по продаже недвижимости недействительной, и право собственности было возвращено Долиной.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Беспредел21 ноября 2025 13:02Вместо того чтоб искать мошенников отобрали квартиру у покупательницы,самый»справедливый»суд?