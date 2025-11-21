Долина не пришла в суд по громкому делу

Певица Лариса Долина не пришла в суд по делу о мошенничестве. Обвиняемые убедили ее продать квартиру.

«Лариса Долина не пришла в суд по делу обвиняемых в мошенничестве, убедивших ее продать квартиру», — передает корреспондент ТАСС. В зале заседания присутствуют все четверо подсудимых.

В 2024 году Долина подверглась мошенническому обману. В результате злоумышленников артистка чуть не утратила право собственности на квартиру, расположенную в центральной части Москвы, а также понесла финансовые потери в размере 300 миллионов рублей. Судебное разбирательство признало сделку по продаже недвижимости недействительной, и право собственности было возвращено Долиной.