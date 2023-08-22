22 августа 2023

Губернатор Моор проинспектирует школу после капремонта

© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, моор александр
Александр Моор отправился с рабочей поездкой в Ярковский район Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор работает 23 августа в Ярковском районе. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства.

«Глава региона посетит села Дубровное, Покровское и Ярково. В планах осмотр Дубровинской школы после капремонта, нескольких туристических проектов, объектов ЖКХ и благоустройства», — рассказали в инфоцентре.

Ранее агентство писало о визите Моора в Исетский район. Так губернатор открыл крупнейший в России репродуктор индейки.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор работает 23 августа в Ярковском районе. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «Глава региона посетит села Дубровное, Покровское и Ярково. В планах осмотр Дубровинской школы после капремонта, нескольких туристических проектов, объектов ЖКХ и благоустройства», — рассказали в инфоцентре. Ранее агентство писало о визите Моора в Исетский район. Так губернатор открыл крупнейший в России репродуктор индейки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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