Губернатор Моор проинспектирует школу после капремонта

23 августа 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Александр Моор отправился с рабочей поездкой в Ярковский район Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор работает 23 августа в Ярковском районе. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «Глава региона посетит села Дубровное, Покровское и Ярково. В планах осмотр Дубровинской школы после капремонта, нескольких туристических проектов, объектов ЖКХ и благоустройства», — рассказали в инфоцентре. Ранее агентство писало о визите Моора в Исетский район. Так губернатор открыл крупнейший в России репродуктор индейки.

Губернатор Тюменской области Александр Моор работает 23 августа в Ярковском районе. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «Глава региона посетит села Дубровное, Покровское и Ярково. В планах осмотр Дубровинской школы после капремонта, нескольких туристических проектов, объектов ЖКХ и благоустройства», — рассказали в инфоцентре. Ранее агентство писало о визите Моора в Исетский район. Так губернатор открыл крупнейший в России репродуктор индейки.