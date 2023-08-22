Губернатор Моор проинспектирует школу после капремонта

Александр Моор отправился с рабочей поездкой в Ярковский район
Губернатор Тюменской области Александр Моор работает 23 августа в Ярковском районе. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства.
«Глава региона посетит села Дубровное, Покровское и Ярково. В планах осмотр Дубровинской школы после капремонта, нескольких туристических проектов, объектов ЖКХ и благоустройства», — рассказали в инфоцентре.
Ранее агентство писало о визите Моора в Исетский район. Так губернатор открыл крупнейший в России репродуктор индейки.
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