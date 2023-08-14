В Тюменской области запустили крупнейший в России репродуктор индейки. Видео

15 августа 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Мощность предприятия планируют довести до 12 млн яиц в год Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Исетском районе запустили блок родительского стада племенного репродуктора индейки группы компаний «Дамате» — крупнейшего в России. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области. в церемонии принял участие губернатор Александр Моор. «В Исетском районе запустили блок родительского стада племенного репродуктора индейки. В историческом событии не только для Тюменской области, но и всей России приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель совета директоров группы компаний „Дамате“ Наум Бабаев, председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной Думы Владимир Ковин, представители Россельхозбанка, работники предприятия», — сообщили в инфоцентре властей. Племенной репродуктор, расположенный в Тюменской области, является крупнейшим в России. Его выход на проектную мощность в 12 млн яиц в год запланирован на конец 2024 года. Новый птицеводческий блок состоит из пяти площадок, на каждой из которых расположено пять птицеводческих корпусов.

В Исетском районе запустили блок родительского стада племенного репродуктора индейки группы компаний «Дамате» — крупнейшего в России. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области. в церемонии принял участие губернатор Александр Моор. «В Исетском районе запустили блок родительского стада племенного репродуктора индейки. В историческом событии не только для Тюменской области, но и всей России приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель совета директоров группы компаний „Дамате“ Наум Бабаев, председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной Думы Владимир Ковин, представители Россельхозбанка, работники предприятия», — сообщили в инфоцентре властей. Племенной репродуктор, расположенный в Тюменской области, является крупнейшим в России. Его выход на проектную мощность в 12 млн яиц в год запланирован на конец 2024 года. Новый птицеводческий блок состоит из пяти площадок, на каждой из которых расположено пять птицеводческих корпусов.