14 августа 2023

В Тюменской области запустили крупнейший в России репродуктор индейки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Страусиная ферма. Пермь, индейка
Мощность предприятия планируют довести до 12 млн яиц в год Фото:

В Исетском районе запустили блок родительского стада племенного репродуктора индейки группы компаний «Дамате» — крупнейшего в России. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области. в церемонии принял участие губернатор Александр Моор.

«В Исетском районе запустили блок родительского стада племенного репродуктора индейки. В историческом событии не только для Тюменской области, но и всей России приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель совета директоров группы компаний „Дамате“ Наум Бабаев, председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной Думы Владимир Ковин, представители Россельхозбанка, работники предприятия», — сообщили в инфоцентре властей.

Племенной репродуктор, расположенный в Тюменской области, является крупнейшим в России. Его выход на проектную мощность в 12 млн яиц в год запланирован на конец 2024 года. Новый птицеводческий блок состоит из пяти площадок, на каждой из которых расположено пять птицеводческих корпусов.

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В Исетском районе запустили блок родительского стада племенного репродуктора индейки группы компаний «Дамате» — крупнейшего в России. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области. в церемонии принял участие губернатор Александр Моор. «В Исетском районе запустили блок родительского стада племенного репродуктора индейки. В историческом событии не только для Тюменской области, но и всей России приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель совета директоров группы компаний „Дамате“ Наум Бабаев, председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной Думы Владимир Ковин, представители Россельхозбанка, работники предприятия», — сообщили в инфоцентре властей. Племенной репродуктор, расположенный в Тюменской области, является крупнейшим в России. Его выход на проектную мощность в 12 млн яиц в год запланирован на конец 2024 года. Новый птицеводческий блок состоит из пяти площадок, на каждой из которых расположено пять птицеводческих корпусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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