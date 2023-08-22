22 августа 2023

Директор курганского департамента завел аккаунт в соцсети, но закрыл его от обращений. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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День города. Выступление группы «Любэ». Курган , сигидаев алексей
Алексей Сигидаев завел аккаунт во «ВКонтакте» Фото:

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев завел аккаунт в соцсети «ВКонтакте». В первых постах он рассказал о прошедшей конференции в Курганской БСМП, а также дал простые советы, как повысить выносливость организма.

«На базе Курганской больницы скорой медицинской помощи врачи и фельдшеры выездных бригад приняли участие в учебно-практической конференции […]. Мы планируем систематизировать учебно-практические конференции для врачей и фельдшеров бригад скорой медицинской помощи. Вы можете предлагать темы необходимые для Вашей работы, самые необходимые на Ваш взгляд будем прорабатывать первоначально», — обратился Сигидаев к друзьям и коллегам в первом посте на своей странице во «ВКонтакте».

Куда и каким способом направлять предложения в посте не уточняется. На данный момент возможность комментировать посты и фотографии, а также направлять личные сообщения Сигидаеву ограничена для пользователей, не добавленных в друзья. В подписках у Сигидаева группа правительства Курганской области и аккаунт губернатора региона Вадима Шумкова. URA.RU направило запрос в депздрав с просьбой пояснить цель создания аккаунта Сигидаева, ответ ожидается.

Источник URA.RU, близкий к правительству Курганской области, отмечает, что в сфере здравоохранения наблюдается большое социальное напряжение. Федеральный центр требует снимать это напряжение путем коммуникации власти с недовольными гражданами. Он также не исключает, что соцсети могут использовать как инструмент борьбы с неугодными сотрудниками, которых будут прессинговать под предлогом решения проблем заявителей.

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Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев завел аккаунт в соцсети «ВКонтакте». В первых постах он рассказал о прошедшей конференции в Курганской БСМП, а также дал простые советы, как повысить выносливость организма. «На базе Курганской больницы скорой медицинской помощи врачи и фельдшеры выездных бригад приняли участие в учебно-практической конференции […]. Мы планируем систематизировать учебно-практические конференции для врачей и фельдшеров бригад скорой медицинской помощи. Вы можете предлагать темы необходимые для Вашей работы, самые необходимые на Ваш взгляд будем прорабатывать первоначально», — обратился Сигидаев к друзьям и коллегам в первом посте на своей странице во «ВКонтакте». Куда и каким способом направлять предложения в посте не уточняется. На данный момент возможность комментировать посты и фотографии, а также направлять личные сообщения Сигидаеву ограничена для пользователей, не добавленных в друзья. В подписках у Сигидаева группа правительства Курганской области и аккаунт губернатора региона Вадима Шумкова. URA.RU направило запрос в депздрав с просьбой пояснить цель создания аккаунта Сигидаева, ответ ожидается. Источник URA.RU, близкий к правительству Курганской области, отмечает, что в сфере здравоохранения наблюдается большое социальное напряжение. Федеральный центр требует снимать это напряжение путем коммуникации власти с недовольными гражданами. Он также не исключает, что соцсети могут использовать как инструмент борьбы с неугодными сотрудниками, которых будут прессинговать под предлогом решения проблем заявителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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