Алексей Сигидаев завел аккаунт во «ВКонтакте» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директор департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев завел аккаунт в соцсети «ВКонтакте». В первых постах он рассказал о прошедшей конференции в Курганской БСМП, а также дал простые советы, как повысить выносливость организма.

«На базе Курганской больницы скорой медицинской помощи врачи и фельдшеры выездных бригад приняли участие в учебно-практической конференции […]. Мы планируем систематизировать учебно-практические конференции для врачей и фельдшеров бригад скорой медицинской помощи. Вы можете предлагать темы необходимые для Вашей работы, самые необходимые на Ваш взгляд будем прорабатывать первоначально», — обратился Сигидаев к друзьям и коллегам в первом посте на своей странице во «ВКонтакте».

Куда и каким способом направлять предложения в посте не уточняется. На данный момент возможность комментировать посты и фотографии, а также направлять личные сообщения Сигидаеву ограничена для пользователей, не добавленных в друзья. В подписках у Сигидаева группа правительства Курганской области и аккаунт губернатора региона Вадима Шумкова. URA.RU направило запрос в депздрав с просьбой пояснить цель создания аккаунта Сигидаева, ответ ожидается.

Источник URA.RU, близкий к правительству Курганской области, отмечает, что в сфере здравоохранения наблюдается большое социальное напряжение. Федеральный центр требует снимать это напряжение путем коммуникации власти с недовольными гражданами. Он также не исключает, что соцсети могут использовать как инструмент борьбы с неугодными сотрудниками, которых будут прессинговать под предлогом решения проблем заявителей.

скрин: страница Алексея Сигидаева, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/id817753284