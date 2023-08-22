Екатеринбуржцы не могут вернуться домой из Астаны из-за Red Wings Рейс Астана-Екатеринбург компании Red Wings задерживают на четыре часа 23 августа 2023 в 13:01 Размер текста - 17 + О причинах задержки пока неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания Red Wings вновь замечена в задержках рейсов. На этот раз люди не могут вернуться из Астаны (Казахстан) в Екатеринбург — самолет задерживают на четыре часа. Об этом URA.RU сообщает читатель. «Авиакомпания Red wings задержала рейс из Астаны в Екатеринбург на четыре часа», — пояснил читатель. Судя по онлайн-табло аэропорта Нурсултана Назарбаева, самолет действительно задерживается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Red Wings. На момент публикации новости ответа не поступало. Авиакомпания Red Wings особенно прославилась в середине августа. Более 800 туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью: пассажиры ждали рейсы более трех суток. В Red Wings поясняли, что это было вызвано поломкой самолетов. Росавиация выделила резервные самолеты, чтобы перевезти туристов. Скриншот с онлайн-табло аэропорта Нурсултан Назарбаев (https://www.nn-airport.kz/flight-status) Компания Red Wings вновь замечена в задержках рейсов. На этот раз люди не могут вернуться из Астаны (Казахстан) в Екатеринбург — самолет задерживают на четыре часа. Об этом URA.RU сообщает читатель. «Авиакомпания Red wings задержала рейс из Астаны в Екатеринбург на четыре часа», — пояснил читатель. Судя по онлайн-табло аэропорта Нурсултана Назарбаева, самолет действительно задерживается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Red Wings. На момент публикации новости ответа не поступало. Авиакомпания Red Wings особенно прославилась в середине августа. Более 800 туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью: пассажиры ждали рейсы более трех суток. В Red Wings поясняли, что это было вызвано поломкой самолетов. Росавиация выделила резервные самолеты, чтобы перевезти туристов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям