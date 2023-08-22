22 августа 2023

Екатеринбуржцы не могут вернуться домой из Астаны из-за Red Wings

Рейс Астана-Екатеринбург компании Red Wings задерживают на четыре часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, кольцово, зал ожидания, задержка рейса, пассажиры, информационное табло, вылет откладывается
О причинах задержки пока неизвестно Фото:

Компания Red Wings вновь замечена в задержках рейсов. На этот раз люди не могут вернуться из Астаны (Казахстан) в Екатеринбург — самолет задерживают на четыре часа. Об этом URA.RU сообщает читатель.

«Авиакомпания Red wings задержала рейс из Астаны в Екатеринбург на четыре часа», — пояснил читатель. Судя по онлайн-табло аэропорта Нурсултана Назарбаева, самолет действительно задерживается.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Red Wings. На момент публикации новости ответа не поступало.

Авиакомпания Red Wings особенно прославилась в середине августа. Более 800 туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью: пассажиры ждали рейсы более трех суток. В Red Wings поясняли, что это было вызвано поломкой самолетов. Росавиация выделила резервные самолеты, чтобы перевезти туристов.

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Компания Red Wings вновь замечена в задержках рейсов. На этот раз люди не могут вернуться из Астаны (Казахстан) в Екатеринбург — самолет задерживают на четыре часа. Об этом URA.RU сообщает читатель. «Авиакомпания Red wings задержала рейс из Астаны в Екатеринбург на четыре часа», — пояснил читатель. Судя по онлайн-табло аэропорта Нурсултана Назарбаева, самолет действительно задерживается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Red Wings. На момент публикации новости ответа не поступало. Авиакомпания Red Wings особенно прославилась в середине августа. Более 800 туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью: пассажиры ждали рейсы более трех суток. В Red Wings поясняли, что это было вызвано поломкой самолетов. Росавиация выделила резервные самолеты, чтобы перевезти туристов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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