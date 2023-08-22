Бастрыкин включился в скандал с вооруженным ограблением подростка в ХМАО

23 августа 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное разбирательство Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации в интернете скандального видео с вооруженным ограблением подростка в Сургуте. Информация об этом была опубликовано в telegram-канале ведомства. «В социальных медиа опубликована информация о том, что в Сургуте группа лиц совершает нападения на граждан и отбирает личные вещи. Так, в частности, сообщается, что у несовершеннолетнего мальчика нападавшие отобрали телефон. Председатель СКР поручил руководителю следственного управления СК РФ по ХМАО СКР Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — указано в сообщении. Расследование будет проводиться по статье разбой. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте неизвестные ограбили школьника. Неизвестные угрожали подростку пистолетом.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации в интернете скандального видео с вооруженным ограблением подростка в Сургуте. Информация об этом была опубликовано в telegram-канале ведомства. «В социальных медиа опубликована информация о том, что в Сургуте группа лиц совершает нападения на граждан и отбирает личные вещи. Так, в частности, сообщается, что у несовершеннолетнего мальчика нападавшие отобрали телефон. Председатель СКР поручил руководителю следственного управления СК РФ по ХМАО СКР Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — указано в сообщении. Расследование будет проводиться по статье разбой. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте неизвестные ограбили школьника. Неизвестные угрожали подростку пистолетом.