22 августа 2023

Бастрыкин включился в скандал с вооруженным ограблением подростка в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное разбирательство Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации в интернете скандального видео с вооруженным ограблением подростка в Сургуте. Информация об этом была опубликовано в telegram-канале ведомства.

«В социальных медиа опубликована информация о том, что в Сургуте группа лиц совершает нападения на граждан и отбирает личные вещи. Так, в частности, сообщается, что у несовершеннолетнего мальчика нападавшие отобрали телефон. Председатель СКР поручил руководителю следственного управления СК РФ по ХМАО СКР Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — указано в сообщении.

Расследование будет проводиться по статье разбой. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте неизвестные ограбили школьника. Неизвестные угрожали подростку пистолетом.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации в интернете скандального видео с вооруженным ограблением подростка в Сургуте. Информация об этом была опубликовано в telegram-канале ведомства. «В социальных медиа опубликована информация о том, что в Сургуте группа лиц совершает нападения на граждан и отбирает личные вещи. Так, в частности, сообщается, что у несовершеннолетнего мальчика нападавшие отобрали телефон. Председатель СКР поручил руководителю следственного управления СК РФ по ХМАО СКР Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — указано в сообщении. Расследование будет проводиться по статье разбой. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте неизвестные ограбили школьника. Неизвестные угрожали подростку пистолетом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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