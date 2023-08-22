22 августа 2023
21 августа 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов намекнул на скорые отставки в своей команде. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, артюхов дмитрий
После «Честного маршрута» в команде Артюхова произойдут отставки Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что по итогам «Честного маршрута» не все чиновники останутся на своей работе. Видео с заявлением губернатора опубликовали в telegram-канале «Пул89».

«Могу так сказать, что даже сейчас, кто находится с нами в поездке, по итогам ее не все останутся на своей работе. Может быть они сейчас об этом не догадываются. Как там сзади на диванчике?», — сказал Артюхов, обращаясь к главе Пуровского района Антону Колодину и замгубернатора Александру Подороге, сидящим на пассажирских сидениях автомобиля. Источники агентства сообщают, что возможно Артюхов объявит о кадровых решениях уже во время пресс-подхода, который пройдет в конце маршрута в Ноябрьске.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что по итогам «Честного маршрута» не все чиновники останутся на своей работе. Видео с заявлением губернатора опубликовали в telegram-канале «Пул89». «Могу так сказать, что даже сейчас, кто находится с нами в поездке, по итогам ее не все останутся на своей работе. Может быть они сейчас об этом не догадываются. Как там сзади на диванчике?», — сказал Артюхов, обращаясь к главе Пуровского района Антону Колодину и замгубернатора Александру Подороге, сидящим на пассажирских сидениях автомобиля. Источники агентства сообщают, что возможно Артюхов объявит о кадровых решениях уже во время пресс-подхода, который пройдет в конце маршрута в Ноябрьске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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