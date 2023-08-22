Губернатор ЯНАО Артюхов намекнул на скорые отставки в своей команде. Видео

23 августа 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

После «Честного маршрута» в команде Артюхова произойдут отставки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что по итогам «Честного маршрута» не все чиновники останутся на своей работе. Видео с заявлением губернатора опубликовали в telegram-канале «Пул89». «Могу так сказать, что даже сейчас, кто находится с нами в поездке, по итогам ее не все останутся на своей работе. Может быть они сейчас об этом не догадываются. Как там сзади на диванчике?», — сказал Артюхов, обращаясь к главе Пуровского района Антону Колодину и замгубернатора Александру Подороге, сидящим на пассажирских сидениях автомобиля. Источники агентства сообщают, что возможно Артюхов объявит о кадровых решениях уже во время пресс-подхода, который пройдет в конце маршрута в Ноябрьске.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что по итогам «Честного маршрута» не все чиновники останутся на своей работе. Видео с заявлением губернатора опубликовали в telegram-канале «Пул89». «Могу так сказать, что даже сейчас, кто находится с нами в поездке, по итогам ее не все останутся на своей работе. Может быть они сейчас об этом не догадываются. Как там сзади на диванчике?», — сказал Артюхов, обращаясь к главе Пуровского района Антону Колодину и замгубернатора Александру Подороге, сидящим на пассажирских сидениях автомобиля. Источники агентства сообщают, что возможно Артюхов объявит о кадровых решениях уже во время пресс-подхода, который пройдет в конце маршрута в Ноябрьске.