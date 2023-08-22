22 августа 2023

Александр Моор посетил экспозицию, связанную с Распутиным

Александр Моор ознакомился с исторической экспозицией в селе Покровском
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, круглые столы. Москва, моор александр
Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил экспозицию, посвященную царской семье Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил историко-культурный центр «Казанский» в селе Покровском. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.

«Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел экспозиции, посвященные истории Покровской слободы, царской династии, библиотеку. Для туристов здесь проводят экскурсии о становлении Тобольской губернии и известном уроженце села Григории Распутине», — говорится в сообщении.

Известно, что исторический проект работает с 2016 года. Создавать его помогала команда московского частного музея «Наша эпоха». Среди других экспонатов, здесь хранятся особо ценные: книга святого Иоанна Кронштадтского, подписанная сестре Николая II Ксении Александровне и пять предметов посуды Кузнецовского фарфора, которые использовались на званых обедах высших чинов.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил историко-культурный центр «Казанский» в селе Покровском. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел экспозиции, посвященные истории Покровской слободы, царской династии, библиотеку. Для туристов здесь проводят экскурсии о становлении Тобольской губернии и известном уроженце села Григории Распутине», — говорится в сообщении. Известно, что исторический проект работает с 2016 года. Создавать его помогала команда московского частного музея «Наша эпоха». Среди других экспонатов, здесь хранятся особо ценные: книга святого Иоанна Кронштадтского, подписанная сестре Николая II Ксении Александровне и пять предметов посуды Кузнецовского фарфора, которые использовались на званых обедах высших чинов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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