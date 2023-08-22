Александр Моор посетил экспозицию, связанную с Распутиным

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил историко-культурный центр «Казанский» в селе Покровском. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства.
«Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел экспозиции, посвященные истории Покровской слободы, царской династии, библиотеку. Для туристов здесь проводят экскурсии о становлении Тобольской губернии и известном уроженце села Григории Распутине», — говорится в сообщении.
Известно, что исторический проект работает с 2016 года. Создавать его помогала команда московского частного музея «Наша эпоха». Среди других экспонатов, здесь хранятся особо ценные: книга святого Иоанна Кронштадтского, подписанная сестре Николая II Ксении Александровне и пять предметов посуды Кузнецовского фарфора, которые использовались на званых обедах высших чинов.
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