Александр Моор посетил экспозицию, связанную с Распутиным

Александр Моор ознакомился с исторической экспозицией в селе Покровском

23 августа 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор оценил экспозицию, посвященную царской семье Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил историко-культурный центр «Казанский» в селе Покровском. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел экспозиции, посвященные истории Покровской слободы, царской династии, библиотеку. Для туристов здесь проводят экскурсии о становлении Тобольской губернии и известном уроженце села Григории Распутине», — говорится в сообщении. Известно, что исторический проект работает с 2016 года. Создавать его помогала команда московского частного музея «Наша эпоха». Среди других экспонатов, здесь хранятся особо ценные: книга святого Иоанна Кронштадтского, подписанная сестре Николая II Ксении Александровне и пять предметов посуды Кузнецовского фарфора, которые использовались на званых обедах высших чинов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор посетил историко-культурный центр «Казанский» в селе Покровском. Об этом сообщает в telegram-канале информационный центр регионального правительства. «Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел экспозиции, посвященные истории Покровской слободы, царской династии, библиотеку. Для туристов здесь проводят экскурсии о становлении Тобольской губернии и известном уроженце села Григории Распутине», — говорится в сообщении. Известно, что исторический проект работает с 2016 года. Создавать его помогала команда московского частного музея «Наша эпоха». Среди других экспонатов, здесь хранятся особо ценные: книга святого Иоанна Кронштадтского, подписанная сестре Николая II Ксении Александровне и пять предметов посуды Кузнецовского фарфора, которые использовались на званых обедах высших чинов.