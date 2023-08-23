В Екатеринбурге снесут легендарную вип-зону для чиновников и силовиков. Фото

В ЦПКиО Екатеринбурга избавятся от зоны для VIP и восстановят озеро
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вип-зона в ЦПКиО им. Маяковского. Екатеринбург , беседка
Территория станет доступной для всех посетителей Фото:

Дирекция Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского решилась на смелый шаг: в парке снесут VIP-зону, где по разным поводам собираются политики и силовики. Об этом URA.RU рассказал источник в горадминистрации, а в дирекции ЦПКиО уточнили, что в обозримой перспективе площадка с выходом к озерцу станет доступной для всех горожан.

Огороженная забором территория располагается возле администрации парка. Говорят, она появилась еще при Владимире Черменинове, который возглавлял ЦПКиО 11 лет, с 2004 года, — якобы по распоряжению тогдашнего вице-мэра Владимира Тунгусова, «серого кардинала» муниципальной власти. «Тунгусов поручал Черменинову обслуживать там силовиков, следовать всем их пожеланиям. На этих мероприятиях, конечно, присутствовали и чиновники — в этом и смысл. Такой способ коммуникации, налаживания связей», — объяснил свидетель.

По словам другого участника событий, раньше в этой випке также находилась баня — туда якобы вызвали проституток. После масштабной смены руководства парка в декабре 2019 года эту баню закрыли. «А теперь закроют и випку — забор будет снесен», — поделился собеседник. По его словам, некоторые статусные посетители, узнав об этом, высказывали недовольство.

Директор парка Павел Зубакин (руководит с июня 2021-го) подтвердил корреспонденту, что планы по демонтажу есть. Но сроков он не назвал. Ключевое, по его словам, — восстановление небольшого водоема, который из-за цветения стал «ржавым». В ближайшее время стартует комплекс изысканий, а после этого приступят к самим работам — в том числе по укреплению береговой линии (для безопасности). «Мы не хотим открывать [для всех посетителей] эту часть парка до того, как приведем в порядок пруд», — отметил он.

Также Зубакин подчеркнул, что понимает: территория, где VIP и различные компании могли бы проводить свои корпоративные мероприятия не на глазах у всех, парку нужна. Новое место для нее обязательно найдут, заверил менеджер.

Вип-зона в ЦПКиО им. Маяковского. Екатеринбург
VIP-зона появилась при старой городской команде
Фото:
Вип-зона в ЦПКиО им. Маяковского. Екатеринбург
Фото:
Вип-зона в ЦПКиО им. Маяковского. Екатеринбург
Береговую линию хотят укрепить, а озеро — восстановить
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дирекция Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского решилась на смелый шаг: в парке снесут VIP-зону, где по разным поводам собираются политики и силовики. Об этом URA.RU рассказал источник в горадминистрации, а в дирекции ЦПКиО уточнили, что в обозримой перспективе площадка с выходом к озерцу станет доступной для всех горожан. Огороженная забором территория располагается возле администрации парка. Говорят, она появилась еще при Владимире Черменинове, который возглавлял ЦПКиО 11 лет, с 2004 года, — якобы по распоряжению тогдашнего вице-мэра Владимира Тунгусова, «серого кардинала» муниципальной власти. «Тунгусов поручал Черменинову обслуживать там силовиков, следовать всем их пожеланиям. На этих мероприятиях, конечно, присутствовали и чиновники — в этом и смысл. Такой способ коммуникации, налаживания связей», — объяснил свидетель. По словам другого участника событий, раньше в этой випке также находилась баня — туда якобы вызвали проституток. После масштабной смены руководства парка в декабре 2019 года эту баню закрыли. «А теперь закроют и випку — забор будет снесен», — поделился собеседник. По его словам, некоторые статусные посетители, узнав об этом, высказывали недовольство. Директор парка Павел Зубакин (руководит с июня 2021-го) подтвердил корреспонденту, что планы по демонтажу есть. Но сроков он не назвал. Ключевое, по его словам, — восстановление небольшого водоема, который из-за цветения стал «ржавым». В ближайшее время стартует комплекс изысканий, а после этого приступят к самим работам — в том числе по укреплению береговой линии (для безопасности). «Мы не хотим открывать [для всех посетителей] эту часть парка до того, как приведем в порядок пруд», — отметил он. Также Зубакин подчеркнул, что понимает: территория, где VIP и различные компании могли бы проводить свои корпоративные мероприятия не на глазах у всех, парку нужна. Новое место для нее обязательно найдут, заверил менеджер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...