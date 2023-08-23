В Екатеринбурге снесут легендарную вип-зону для чиновников и силовиков. Фото

В ЦПКиО Екатеринбурга избавятся от зоны для VIP и восстановят озеро

23 августа 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Территория станет доступной для всех посетителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дирекция Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского решилась на смелый шаг: в парке снесут VIP-зону, где по разным поводам собираются политики и силовики. Об этом URA.RU рассказал источник в горадминистрации, а в дирекции ЦПКиО уточнили, что в обозримой перспективе площадка с выходом к озерцу станет доступной для всех горожан. Огороженная забором территория располагается возле администрации парка. Говорят, она появилась еще при Владимире Черменинове, который возглавлял ЦПКиО 11 лет, с 2004 года, — якобы по распоряжению тогдашнего вице-мэра Владимира Тунгусова, «серого кардинала» муниципальной власти. «Тунгусов поручал Черменинову обслуживать там силовиков, следовать всем их пожеланиям. На этих мероприятиях, конечно, присутствовали и чиновники — в этом и смысл. Такой способ коммуникации, налаживания связей», — объяснил свидетель. По словам другого участника событий, раньше в этой випке также находилась баня — туда якобы вызвали проституток. После масштабной смены руководства парка в декабре 2019 года эту баню закрыли. «А теперь закроют и випку — забор будет снесен», — поделился собеседник. По его словам, некоторые статусные посетители, узнав об этом, высказывали недовольство. Директор парка Павел Зубакин (руководит с июня 2021-го) подтвердил корреспонденту, что планы по демонтажу есть. Но сроков он не назвал. Ключевое, по его словам, — восстановление небольшого водоема, который из-за цветения стал «ржавым». В ближайшее время стартует комплекс изысканий, а после этого приступят к самим работам — в том числе по укреплению береговой линии (для безопасности). «Мы не хотим открывать [для всех посетителей] эту часть парка до того, как приведем в порядок пруд», — отметил он. Также Зубакин подчеркнул, что понимает: территория, где VIP и различные компании могли бы проводить свои корпоративные мероприятия не на глазах у всех, парку нужна. Новое место для нее обязательно найдут, заверил менеджер. VIP-зона появилась при старой городской команде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Береговую линию хотят укрепить, а озеро — восстановить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дирекция Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского решилась на смелый шаг: в парке снесут VIP-зону, где по разным поводам собираются политики и силовики. Об этом URA.RU рассказал источник в горадминистрации, а в дирекции ЦПКиО уточнили, что в обозримой перспективе площадка с выходом к озерцу станет доступной для всех горожан. Огороженная забором территория располагается возле администрации парка. Говорят, она появилась еще при Владимире Черменинове, который возглавлял ЦПКиО 11 лет, с 2004 года, — якобы по распоряжению тогдашнего вице-мэра Владимира Тунгусова, «серого кардинала» муниципальной власти. «Тунгусов поручал Черменинову обслуживать там силовиков, следовать всем их пожеланиям. На этих мероприятиях, конечно, присутствовали и чиновники — в этом и смысл. Такой способ коммуникации, налаживания связей», — объяснил свидетель. По словам другого участника событий, раньше в этой випке также находилась баня — туда якобы вызвали проституток. После масштабной смены руководства парка в декабре 2019 года эту баню закрыли. «А теперь закроют и випку — забор будет снесен», — поделился собеседник. По его словам, некоторые статусные посетители, узнав об этом, высказывали недовольство. Директор парка Павел Зубакин (руководит с июня 2021-го) подтвердил корреспонденту, что планы по демонтажу есть. Но сроков он не назвал. Ключевое, по его словам, — восстановление небольшого водоема, который из-за цветения стал «ржавым». В ближайшее время стартует комплекс изысканий, а после этого приступят к самим работам — в том числе по укреплению береговой линии (для безопасности). «Мы не хотим открывать [для всех посетителей] эту часть парка до того, как приведем в порядок пруд», — отметил он. Также Зубакин подчеркнул, что понимает: территория, где VIP и различные компании могли бы проводить свои корпоративные мероприятия не на глазах у всех, парку нужна. Новое место для нее обязательно найдут, заверил менеджер.