22 августа 2023

Пермские власти посчитали, во сколько обойдется создание музея СВО

На создание музея СВО в Перми потратят 43 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка "Оружие Победы". Завод Шпагина. Пермь, эшелон победы, танк т 34 на платформе
Выставка «Оружие победы» была открыта к Дню города Фото:

На создание павильона «Музей СВО» в рамках выставки «Оружие победы» потребуется 43,3 млн рублей. Такая сумма фигурирует в законопроекте о внесении поправок в бюджет региона на 2023 год. Документ опубликован на портале заксобрания.

«Предлагается в 2023 году организовать работу площадки „Музей СВО“ для представления перспективных технологий, востребованных наиболее эффективными отраслями экономики пермского края их последующего тиражирования в другие производственные процессы и отрасли экономики с целью их качественной технической и структурной трансформации, ускорения перехода от импортозамещения к импортобезопасности. Для достижения указанных целей в 2023 году предлагается выделить средства в объеме 43 280 787 для приобретения необходимого оборудования», — говорится в финансово-экономическом обосновании к документу.

Также на 16,6 млн прилагается увеличить расходы на саму выставку «Оружие Победы». Изначально было предусмотрено, что он проработает до 20 октября. Но в связи с популярностью выставки решено продлить ее до конца года. На эти цели и потребуется 16,6 млн рублей.

Выставка «Оружие победы» является одним из флагманских мероприятий 300-летия Перми. О том, что на базе нее будет создан музей СВО, губернатор Дмитрий Махонин говорил в июне.

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На создание павильона «Музей СВО» в рамках выставки «Оружие победы» потребуется 43,3 млн рублей. Такая сумма фигурирует в законопроекте о внесении поправок в бюджет региона на 2023 год. Документ опубликован на портале заксобрания. «Предлагается в 2023 году организовать работу площадки „Музей СВО“ для представления перспективных технологий, востребованных наиболее эффективными отраслями экономики пермского края их последующего тиражирования в другие производственные процессы и отрасли экономики с целью их качественной технической и структурной трансформации, ускорения перехода от импортозамещения к импортобезопасности. Для достижения указанных целей в 2023 году предлагается выделить средства в объеме 43 280 787 для приобретения необходимого оборудования», — говорится в финансово-экономическом обосновании к документу. Также на 16,6 млн прилагается увеличить расходы на саму выставку «Оружие Победы». Изначально было предусмотрено, что он проработает до 20 октября. Но в связи с популярностью выставки решено продлить ее до конца года. На эти цели и потребуется 16,6 млн рублей. Выставка «Оружие победы» является одним из флагманских мероприятий 300-летия Перми. О том, что на базе нее будет создан музей СВО, губернатор Дмитрий Махонин говорил в июне.
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