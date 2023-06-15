Пермский губернатор Махонин задумался об открытии музея, посвященного спецоперации

16 июня 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин считает, что у выставки есть все шансы стать полноценным музеем СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Выставка «Оружие Победы», открывшаяся в Перми к юбилею города, может стать полноценным музеем, посвященного спецоперации на Украине. Об этом в Telegram сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона рассказал, что познакомил с выставкой вице-премьера Дмитрия Чернышенко и полпреда в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. «Показал Дмитрию Чернышенко и Игорю Комарову, какой популярностью у жителей и гостей Прикамья пользуется выставка „Оружие Победы“. Уже получаем предложения сделать экспозицию постоянной, обязательно проработаем этот вопрос. Считаю, что у „Оружия Победы“ есть все перспективы стать полноценным музеем СВО», — отметил Махонин. Выставка открылась в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» 11 июня. Она рассказывает о вкладе промышленных предприятий города в развитие экономики страны и укрепление ее обороноспособности. По данным краевых властей, за первые дни выставку посетили более семи тысяч человек.

Выставка «Оружие Победы», открывшаяся в Перми к юбилею города, может стать полноценным музеем, посвященного спецоперации на Украине. Об этом в Telegram сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона рассказал, что познакомил с выставкой вице-премьера Дмитрия Чернышенко и полпреда в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. «Показал Дмитрию Чернышенко и Игорю Комарову, какой популярностью у жителей и гостей Прикамья пользуется выставка „Оружие Победы“. Уже получаем предложения сделать экспозицию постоянной, обязательно проработаем этот вопрос. Считаю, что у „Оружия Победы“ есть все перспективы стать полноценным музеем СВО», — отметил Махонин. Выставка открылась в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» 11 июня. Она рассказывает о вкладе промышленных предприятий города в развитие экономики страны и укрепление ее обороноспособности. По данным краевых властей, за первые дни выставку посетили более семи тысяч человек.