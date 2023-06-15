15 июня 2023

Пермский губернатор Махонин задумался об открытии музея, посвященного спецоперации

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Выставка "Оружие Победы". Завод Шпагина. Пермь, град, рсзо град, боевая машина 2б5, РСЗО 9Л51
Дмитрий Махонин считает, что у выставки есть все шансы стать полноценным музеем СВО Фото:
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Выставка «Оружие Победы», открывшаяся в Перми к юбилею города, может стать полноценным музеем, посвященного спецоперации на Украине. Об этом в Telegram сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона рассказал, что познакомил с выставкой вице-премьера Дмитрия Чернышенко и полпреда в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

«Показал Дмитрию Чернышенко и Игорю Комарову, какой популярностью у жителей и гостей Прикамья пользуется выставка „Оружие Победы“. Уже получаем предложения сделать экспозицию постоянной, обязательно проработаем этот вопрос. Считаю, что у „Оружия Победы“ есть все перспективы стать полноценным музеем СВО», — отметил Махонин.

Выставка открылась в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» 11 июня. Она рассказывает о вкладе промышленных предприятий города в развитие экономики страны и укрепление ее обороноспособности. По данным краевых властей, за первые дни выставку посетили более семи тысяч человек.

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Выставка «Оружие Победы», открывшаяся в Перми к юбилею города, может стать полноценным музеем, посвященного спецоперации на Украине. Об этом в Telegram сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Глава региона рассказал, что познакомил с выставкой вице-премьера Дмитрия Чернышенко и полпреда в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. «Показал Дмитрию Чернышенко и Игорю Комарову, какой популярностью у жителей и гостей Прикамья пользуется выставка „Оружие Победы“. Уже получаем предложения сделать экспозицию постоянной, обязательно проработаем этот вопрос. Считаю, что у „Оружия Победы“ есть все перспективы стать полноценным музеем СВО», — отметил Махонин. Выставка открылась в социокультурном пространстве «Завод Шпагина» 11 июня. Она рассказывает о вкладе промышленных предприятий города в развитие экономики страны и укрепление ее обороноспособности. По данным краевых властей, за первые дни выставку посетили более семи тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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